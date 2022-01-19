«Стопроцентно» вакцинированный Петербург побил рекорд по числу заболевших

15:32 19.01.2022

Отвечающий за здравоохранение вице-губернатор Санкт‑Петербурга Олег Эргашев заявил, что вакцинация в городе почти достигла значения в 100 процентов, а с учетом заболевших коллективный иммунитет приближается к такому же значению.

«В Петербурге вакцинацию прошли более 3 млн 14 тыс. человек, что составляет 85% от всего взрослого населения [с учетом однокомпонентной вакцины], а полный цикл вакцинации прошли 2 млн 819 тыс., что составляет около 80% - это довольно высокие показатели. С учетом числа вакцинированных, по данным Минздрава, наш коллективный иммунитет составляет 88% по методике расчета Роспотребнадзора, по методике Минздрава даже и более - приближается к 100%», - цитирует ТАСС слова Эргашева.

При этом по уровню заболеваемости город сегодня обновил исторический максимум по числу заболевших Covid-19, а Эргашев отметил взрывной рост заболеваемости коронавирусом.

«В последние три дня регистрируется колоссальный рост заболеваемости, его можно назвать взрывным, вертикальным. Это говорит о том, что в Санкт-Петербурге появился штамм "омикрон"... При этом можно говорить, что госпитализация растет не такими быстрыми темпами. На вчера она составляла около 4%, сегодня – 2,1%», - передает его слова РИА Новости.