«Стопроцентно» вакцинированный Петербург побил рекорд по числу заболевших

Екатерининский дворец

Отвечающий за здравоохранение вице-губернатор Санкт‑Петербурга Олег Эргашев заявил, что вакцинация в городе почти достигла значения в 100 процентов, а с учетом заболевших коллективный иммунитет приближается к такому же значению.

«В Петербурге вакцинацию прошли более 3 млн 14 тыс. человек, что составляет 85% от всего взрослого населения [с учетом однокомпонентной вакцины], а полный цикл вакцинации прошли 2 млн 819 тыс., что составляет около 80% - это довольно высокие показатели. С учетом числа вакцинированных, по данным Минздрава, наш коллективный иммунитет составляет 88% по методике расчета Роспотребнадзора, по методике Минздрава даже и более - приближается к 100%», - цитирует ТАСС слова Эргашева.

При этом по уровню заболеваемости город сегодня обновил исторический максимум по числу заболевших Covid-19, а Эргашев отметил взрывной рост заболеваемости коронавирусом.

«В последние три дня регистрируется колоссальный рост заболеваемости, его можно назвать взрывным, вертикальным. Это говорит о том, что в Санкт-Петербурге появился штамм "омикрон"... При этом можно говорить, что госпитализация растет не такими быстрыми темпами. На вчера она составляла около 4%, сегодня – 2,1%», - передает его слова РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2022, 21:28
    Гость: Сколько можно говорить тупоголовым

    Вакцинация задумана евреями для создания цифрового
    рабства и уменьшения количества непослушных животных.
    А ваксеры, очень многие, Оруэлла не читали.

  2. 19.01.2022, 21:20
    Гость: retvizan

    Медицина должна была стать и стала хорошим бизнесом. Теперь будем лечиться до самой смерти. К тому же - политика. Никаких митингов, больше трех не собираться, соблюдать антисоциальную дистанцию.

  3. 19.01.2022, 21:17
    Гость: Это ответ

    на дурные действия дуры из питерского роспотребнадзора и
    губера еврея, желающих срубить бабла.

  4. 19.01.2022, 21:15
    Гость: ну зачем же так возвеличивать

    ''Кремлевских сидельцев'',такие 'умники' рулят во всем МИРЕ,да еще и пожесче

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