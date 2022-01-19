МИД России предложил Западу новый вариант гарантий по Украине

МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Москва готова предложить Вашингтону упрощенный вариант «юридических гарантий» нерасширения НАТО на Восток. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Будет достаточно, если США обяжутся не голосовать за вступление Украины в НАТО.

Об этом варианте замминистра, который провел переговоры с США 10 января, заявил на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию», — приводит РБК слова Рябкова.

Заявление МИД России сделано в преддверии переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Госдепа США Энтони Блинкена в Женеве 21 января. Перед ней Блинкен съездил в Киев и Берлин.

Юридические гарантии одной страны не голосовать за вступление новых членов в Североатлантический альянс немногим отличаются от гарантий нерасширения, которые НАТО и США считают принципиально неприемлемыми. Причина в том, что все решения такого рода по уставу организации принимаются единогласно. Так, Македония стала членом НАТО через 10 с лишним лет после того, как стала соответствовать всем требованиям, из-за конфликта с членом НАТО Грецией по поводу названия. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2022, 21:32
    Гость: Признайте уже назависмость

    ДНР и ЛНР.
    И заключите с ними договоры о военной помощи!
    ...
    Этот призыв, конечно, риторический.
    Русскому олигархату такое не по зубам.
    Ему по зубам только бесконечное пыхтение и мурыжание людей в Донецке и в РФ.

  2. 19.01.2022, 21:28
    Гость: Да господь с вами

    Лицо уже давно понтеряно , все что происходит цирк Шапито , не более.

  4. 19.01.2022, 21:25
    Гость: Вот так без единого выстрела вершится политика

    Во сне Галины Ивановны. А еще ей летающие коровы , бывает снятся.

Все комментарии (21)
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