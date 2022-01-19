МИД России предложил Западу новый вариант гарантий по Украине

19:40 19.01.2022

Москва готова предложить Вашингтону упрощенный вариант «юридических гарантий» нерасширения НАТО на Восток. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Будет достаточно, если США обяжутся не голосовать за вступление Украины в НАТО.

Об этом варианте замминистра, который провел переговоры с США 10 января, заявил на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию», — приводит РБК слова Рябкова.

Заявление МИД России сделано в преддверии переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Госдепа США Энтони Блинкена в Женеве 21 января. Перед ней Блинкен съездил в Киев и Берлин.

Юридические гарантии одной страны не голосовать за вступление новых членов в Североатлантический альянс немногим отличаются от гарантий нерасширения, которые НАТО и США считают принципиально неприемлемыми. Причина в том, что все решения такого рода по уставу организации принимаются единогласно. Так, Македония стала членом НАТО через 10 с лишним лет после того, как стала соответствовать всем требованиям, из-за конфликта с членом НАТО Грецией по поводу названия.