В Кремле назвали «фантастической историей» похищение жены экс-судьи Чечни

14:56 21.01.2022

В ночь на 21 января вооруженные люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где живут вышедший в отставку судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его жена Зарема Мусаева. Они предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе супругов на допрос, после чего увезли потерявшую сознание Мусаеву. Об этом сообщил «Комитет против пыток», с которым сотрудничает сын супругов (юрлица правозащитной организации были признаны иноагентами, сейчас она работает без регистрации).

Действия предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT», полагают в «Комитете». Это в том числе сыновья судьи и его супруги — юрист Абубакар Янгулбаев, которого в конце декабря в Пятигорске задержали, обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма, и Ибрагим Янгулбаев, который жаловался в Европейский суд по правам человека на избиение и пытки в грозненской полиции в связи с высказываниями в интернете, а также провел около полутора лет в грозненском СИЗО по делу об экстремизме.

«Около 18 часов вечера мы узнали, что в квартиру Янгулбаевых приехали сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики. Мы проследовали туда, в подъезде встретились с этими сотрудниками. Все они находились в гражданской одежде, никого в форме не было. Они были в масках, в капюшонах, было видно, что это силовики из Чечни — они говорили с характерным акцентом, более того, они представились. Сказали, что работают по поручению следователя следственного управления УМВД России по городу Грозный», — рассказал РБК юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец.

«Мы долго трясли у них постановление [о задержании Янгулбаевых], в итоге они нам его все-таки показали. Это было постановление о приводе свидетелей по некоему уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Сайди и Зарема говорят, что это абсолютно липовое постановление, необходимое только для того, чтобы их как можно скорее вывезти в Чеченскую Республику. С Сайди у них ничего не получилось, потому что он судья, у него неприкосновенность, и они сказали: «Мы тогда Зарему увезем». Мы предложили созвониться с местным следователем, договориться с ним, чтобы здесь провели их допрос с участием нашего адвоката, мы готовы. Они вышли посовещаться, мы пошли в квартиру. Они вернулись, сказали: «Давайте мы вас со следователем свяжем». Когда мы открыли им дверь, они ворвались, побили почти всех и утащили Зарему с собой в неизвестном направлении», — рассказал Бабинец.

В Кремле похищение жены экс-судьи Чечни назвали «фантастической историей». На вопрос о произошедшем накануне похищении пресс-секретарь президента России Песков отметил, что видел сообщения СМИ, однако не знает, насколько они достоверны. «Если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то кто-то подает заявление в полицию и полиция начинает действовать», — сказал он.

При этом представитель Кремля указал, что силовикам — как чеченским, так и из других регионов — необходимо работать в строгом соответствии с должностными инструкциями, поскольку это «не какие-то суверенные подразделения».

«Вообще фантастическая история <...>. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем», — резюмировал Песков.