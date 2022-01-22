Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в стране штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, пишет РИА Новости.
Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.
Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля.
Прблему завышенной стоимости ПЦР-тестов озвучил на одном из заседаний Госдумы депутат от "Справедливой России" Олег Нилов. По его словам, Минпромторг закупает у производителя эти тесты по 120-150 рублей, при этом россияне платят за него 1500-2000 рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А, что скажуть.. господа с невидимой рукой .. крыша ..оборотней в погонах и без..?!
Фигоф листок на безграничных Рыночных ценах от невидимой руки гешефтмахеров ,.. чтобы не было дефицита на полках...как ещё должен работать?!
Сама по себе ФАС не работает как и вся система государственного управления. Только с волшебного пинка.
Сажать, сажать и сажать всю вертикаль. Эта власть себя дискредитировала окончательно. Все давно сгнило сверху донизу. Нужны массовые чистки, расстрелы и большие срока! Стране нужен левый разворот!!!
вам счастье.