Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус

10:33 22.01.2022

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.

Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в стране штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, пишет РИА Новости.

Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля.

Прблему завышенной стоимости ПЦР-тестов озвучил на одном из заседаний Госдумы депутат от "Справедливой России" Олег Нилов. По его словам, Минпромторг закупает у производителя эти тесты по 120-150 рублей, при этом россияне платят за него 1500-2000 рублей.