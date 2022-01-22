Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус

Федеральная антимонопольная служба

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.

Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в стране штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, пишет РИА Новости.

Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля.

Прблему завышенной стоимости ПЦР-тестов озвучил на одном из заседаний Госдумы депутат от "Справедливой России" Олег Нилов. По его словам, Минпромторг закупает у производителя эти тесты по 120-150 рублей, при этом россияне платят за него 1500-2000 рублей.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.01.2022, 14:05
    Гость: тд

    Фигоф листок на безграничных Рыночных ценах от невидимой руки гешефтмахеров ,.. чтобы не было дефицита на полках...как ещё должен работать?!

  3. 22.01.2022, 12:12
    Гость: КУРС

    Сама по себе ФАС не работает как и вся система государственного управления. Только с волшебного пинка.

  4. 22.01.2022, 11:25
    Гость: Гость

    Сажать, сажать и сажать всю вертикаль. Эта власть себя дискредитировала окончательно. Все давно сгнило сверху донизу. Нужны массовые чистки, расстрелы и большие срока! Стране нужен левый разворот!!!

Все комментарии (6)
Выбор читателей
«О "бункерном" сознании в свете новых предсказаний клана Ротшильдов на 2022 год»
В Росстате окончательно потеряли совесть. Занимательная арифметика прокремлевских счетоводов плохо кончится
Александр Дугин: «НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чт
«НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чтобы опротестовать это по-настоящему»
Повторение – мать учения... вероятных «друзей»
Избранное
«Приключения Электроников» сыграли лучший концерт в своей жизни
Цыганята и я с Ильича «Заклятье царей»
У Ливии мог быть свой автопром. Но помешала «арабская весна»
Виды декоративных изделий и их орнаменты
Лирический негодяй Андрей Панин
Кинопремьера «Родные»: Где-то здесь начинается Родина
Глеб Самойлов вернул золотой состав The Matrixx ради «Треша»
Юристы «Конкорда» поблагодарили Шевченко за выявление недостоверных данных в «Википедии»
Путь упрощения: зачем предлагать убрать Толстого и Шолохова из школьной программы?
Сборник «Охота-99»
«Психопат» - образ в кино и реальность