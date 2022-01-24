На учения в море одновременно вышли 20 кораблей Балтийского флота

Для выполнения задач боевой подготовки в море было направлен двадцать кораблей и судов Балтийского флота РФ.

«20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Сообщается, что корабли выполнят задачи по противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений. В рамках учений будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.

Также отмечается, что корабли вышли на учения на фоне заявления НАТО о приведении своих сил в состояние готовности, отправке дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

Ранее Минобороны России сообщило о серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тысяч военных.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2022, 01:08
    Гость: !

    Завтра отведут украинские войска от Донбасса и скажут, что так напугали Россию, что она не стала нападать на Украина. Во какие на Западе миротворцы.

  4. 25.01.2022, 00:29
    Гость: курс зелени поднимем до 100, пусть покупают

    Так малоимущие слом населения РФ, впрочем, как и "средний класс" с доходом 18 т.р., покупают "российскую молочку" из импортной пальмы с импортными Е-шками, да и все остальное "импортозамещение", именно за "зелень"! Только опосредовано, через кучу посредников, каждый из которых на курс "зелени", помимо реального курса, еще и "риски" накидывает...
    Я понимаю, что у русофобов праздник от каждого счачка цен в розничной торговле РФ, но зачем же так откровенно палятся пригожинские?

  5. 24.01.2022, 22:57
    Гость: авианосцы на Балтику не ходят

    Они там стоят, надежно, непотопляемые... Ты бы карту сперва посмотрел, уря-патриот.

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