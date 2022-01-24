На учения в море одновременно вышли 20 кораблей Балтийского флота

17:51 24.01.2022

Для выполнения задач боевой подготовки в море было направлен двадцать кораблей и судов Балтийского флота РФ.

«20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Сообщается, что корабли выполнят задачи по противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений. В рамках учений будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.

Также отмечается, что корабли вышли на учения на фоне заявления НАТО о приведении своих сил в состояние готовности, отправке дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

Ранее Минобороны России сообщило о серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тысяч военных.