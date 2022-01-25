СМИ сообщили о возможной остановке производства вакцины «ЭпиВакКорона»

11:48 25.01.2022

Согласно реестру разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, с начала текущего года регионами не было распределено ни одной партии вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H».

По данным источника «Ведомостей» из одного из российских научных институтов, «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины». Также в Госдуме и российской фармацевтической компании отметили, что в регионы данная вакцина давно не поставляется.

Также отмечается, что опрос 85 региональных минздравов и департаментов здравоохранения показал, что в большинство субъектов последние партии Минздрав поставил в конце ноября – начале декабря прошлого года. Даты следующих поставок препаратов представителям региональных органов здравоохранения не известны. Запросов на выпуск этой вакцины в текущем году со стороны Минздрава и дистрибутора (Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») «Ростеха») - не поступало.

При этом представитель научного центра «Вектор», разработавшего «Эпиваккорону», заявил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, но при этом не уточнил, выпускается ли препарат сейчас. По его словам, на складах производителей имеются выпущенные в конце 2021 г. серии «Эпиваккороны-Н».