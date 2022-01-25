СМИ сообщили о возможной остановке производства вакцины «ЭпиВакКорона»

Согласно реестру разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, с начала текущего года регионами не было распределено ни одной партии вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H».

По данным источника «Ведомостей» из одного из российских научных институтов, «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины». Также в Госдуме и российской фармацевтической компании отметили, что в регионы данная вакцина давно не поставляется.

Также отмечается, что опрос 85 региональных минздравов и департаментов здравоохранения показал, что в большинство субъектов последние партии Минздрав поставил в конце ноября – начале декабря прошлого года. Даты следующих поставок препаратов представителям региональных органов здравоохранения не известны. Запросов на выпуск этой вакцины в текущем году со стороны Минздрава и дистрибутора (Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») «Ростеха») - не поступало.

При этом представитель научного центра «Вектор», разработавшего «Эпиваккорону», заявил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, но при этом не уточнил, выпускается ли препарат сейчас. По его словам, на складах производителей имеются выпущенные в конце 2021 г. серии «Эпиваккороны-Н».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.01.2022, 17:50
    Гость: информация к размышлению

    Анна Попова указана как один из авторов патента на препарат от центра «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщили, что она участвовала в разработке препарата «в аспекте применения вакцины в популяции».
    «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 года. Препарат стал второй российской вакциной от COVID-19. Клинические испытания препарата начались в начале декабря. В гражданский оборот вакцина поступила 1 января. Препарат создан на основе искусственно синтезированных фрагментов S-белка вируса SARS-CoV-2. По данным Роспотребнадзора, по результатам двух фаз клинических исследований эффективность вакцины составила 100%.
    В марте Попова сообщила, что привилась «ЭпиВакКороной», отметив, что выбрала именно эту вакцину из-за аллергии. Она также назвала ее «мягкой» и «ювелирной».

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