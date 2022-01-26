Госдума приняла в I чтении законопроект о дистанционном голосовании

19:17 26.01.2022

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней. пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в РФ будет проходить с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать ЦИК. Если дни голосования на федеральных выборах или на референдуме совпадают с днями голосования на других выборах или референдумах, то решение о проведении ДЭГ ЦИК будет принимать с учетом предложений региональных избиркомов. Таким решением должны быть определены сроки проведения ДЭГ, государственные информационные системы, которые будут использоваться для такого голосования, а также условия, при которых избиратель или участник референдума вправе принять участие в ДЭГ.

Избирательные комиссии субъектов РФ по согласованию с ЦИК смогут принимать решение о проведении ДЭГ на выборах в органы власти своего региона или на референдуме. В случае принятия решения о проведении ДЭГ с использованием региональной государственной информационной системы, которая ранее применялась на федеральных выборах, согласование не требуется, при этом региональный избирком должен сообщить о принятом решении ЦИК.

Законопроект подразумевает, что ЦИК будет устанавливать порядок ДЭГ с использованием федеральных государственных информсистем на федеральных выборах и референдумах, а также при проведении выборов в органы госвласти субъекта РФ, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ. Если при проведении региональных выборов используются региональные госинформсистемы, то порядок проведения ДЭГ утверждается избиркомом соответствующего субъекта РФ.