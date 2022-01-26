Матвиенко заявила о наступлении эпохи дезинформации

Комментируя заявления о якобы планирующемся нападении России на Украину, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мир перешел в эпоху дезинформации.

«Из эпохи "информации" мир перешел в эпоху "дезинформации". Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся нападении на Украину - причем как всегда без каких-либо оснований и доказательств», - цитирует ее слова «Интерфакс».

«На самом деле за этим туманом лжи и обмана идет активное военное освоение Украины, поставка наступательного, в том числе летального вооружения вместо выполнения Минских соглашений. Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию», - добавила спикер.

По словам Матвиенко, Запад развязал против России настоящую информационную войну и вбивает сознание мирового сообщества «срежессированную ложь об агрессивных планах России».

При этом она подчеркнула, что Москва не получила ожидаемого письменного ответа США и НАТО на требования о гарантиях безопасности, запрета расширения НАТО на Восток, отказа от вступления в НАТО Украины и Грузии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.01.2022, 16:51
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Красиво сказано . Скажу даже больше это сущьность нынешнего режима .

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