В Прикамье непривитых школьников предложили отстранять от учебы

Владислав Семериков

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Владислав Семериков предложил отстранять не прошедших вакцинацию школьников от учебы.

«Если родитель не пишет заявление о необходимости вакцинации, значит, он должен добровольно решить вопрос о пребывании ребенка. Такому ребенку будет предложено дистанционное обучение в условиях семьи. Поэтому родители должны всё взвесить: либо ребёнок прививается, развивается в общеобразовательной школе, получает дополнительное образование и находится среди привитого контингента, либо он действительно изолируется на дому», - заявил Семериков в эфире «Эхо Москвы в Перми».

При этом ранее коммунисты в Госдуме возмутились тем, какую «отписку» им прислал Минздрав в ответ на запрос с просьбой разъяснить ситуацию с вакцинацией детей от коронавируса.

Депутаты настояли на запросе от имени комитета по охране здоровья, так как считали, что норма позволяет считать рекомендации обязательными к исполнению, хотя принудительная вакцинация детей запрещена. Под давлением коммунистов глава комитета «единоросс» Дмитрий Хубезов всё-таки направил запрос в министерство, напоминает Накануне.ru.

В ответе замминистра Олега Гриднева говорится, что вакцинация профилактическими прививками взрослого населения (имеются в виду и прививки от коронавируса) может быть только добровольной, а для ковид-вакцинации детей требуется письменное заявление одного из родителей или законного представителя.


Изображение с сайта nakanune.ru

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2022, 02:26
    Гость: Перед входом в театр:

    - Предъявите ваш кюар-код!
    - А зачем он вам нужен?
    - Чтобы в зале были только здоровые, и наденьте маску.
    - А это для чего?
    - Чтоб не заразили друг друга...

  3. 27.01.2022, 01:09
    Гость: Анкета Ф2 пункт 5

    Эхо Москвы ? Еврей из иудейского интернациоанла. Одна банда с Гинсбургом.

  4. 27.01.2022, 00:28
    Гость: Это точно

    Некоторые представители путинской власти уже говорят о том, что нужно использовать армию для насильственной вакцинации населения.
    Вы, наверное, много раз слышали о депортации 1944 года, когда несколько народов Крыма и Кавказа были принудительно переселены с территорий, на которых они проживали.
    Подобная ситуация может в недалёком будущем повториться в нашей стране, однако, если она повторится, то будет значительно более катастрофичной и масштабной.

  5. 26.01.2022, 23:49
    Гость: заявлениеи не пишут

    в школе дают бумажку,ребенок несет ее домой, родитель если не согласен, пишет -не согласен.
    а если согласен, родитель, то видимо пишет- согласен

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