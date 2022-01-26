В Прикамье непривитых школьников предложили отстранять от учебы
Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Владислав Семериков предложил отстранять не прошедших вакцинацию школьников от учебы.
«Если родитель не пишет заявление о необходимости вакцинации, значит, он должен добровольно решить вопрос о пребывании ребенка. Такому ребенку будет предложено дистанционное обучение в условиях семьи. Поэтому родители должны всё взвесить: либо ребёнок прививается, развивается в общеобразовательной школе, получает дополнительное образование и находится среди привитого контингента, либо он действительно изолируется на дому», - заявил Семериков в эфире «Эхо Москвы в Перми».
При этом ранее коммунисты в Госдуме возмутились тем, какую «отписку» им прислал Минздрав в ответ на запрос с просьбой разъяснить ситуацию с вакцинацией детей от коронавируса.
Депутаты настояли на запросе от имени комитета по охране здоровья, так как считали, что норма позволяет считать рекомендации обязательными к исполнению, хотя принудительная вакцинация детей запрещена. Под давлением коммунистов глава комитета «единоросс» Дмитрий Хубезов всё-таки направил запрос в министерство, напоминает Накануне.ru.
В ответе замминистра Олега Гриднева говорится, что вакцинация профилактическими прививками взрослого населения (имеются в виду и прививки от коронавируса) может быть только добровольной, а для ковид-вакцинации детей требуется письменное заявление одного из родителей или законного представителя.
Изображение с сайта nakanune.ru
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- Предъявите ваш кюар-код!
- А зачем он вам нужен?
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- А это для чего?
- Чтоб не заразили друг друга...
Владислав Семериков - гнать, гнать и гнать его
Эхо Москвы ? Еврей из иудейского интернациоанла. Одна банда с Гинсбургом.
Некоторые представители путинской власти уже говорят о том, что нужно использовать армию для насильственной вакцинации населения.
Вы, наверное, много раз слышали о депортации 1944 года, когда несколько народов Крыма и Кавказа были принудительно переселены с территорий, на которых они проживали.
Подобная ситуация может в недалёком будущем повториться в нашей стране, однако, если она повторится, то будет значительно более катастрофичной и масштабной.
в школе дают бумажку,ребенок несет ее домой, родитель если не согласен, пишет -не согласен.
а если согласен, родитель, то видимо пишет- согласен