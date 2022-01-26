В Прикамье непривитых школьников предложили отстранять от учебы

19:51 26.01.2022

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Владислав Семериков предложил отстранять не прошедших вакцинацию школьников от учебы.

«Если родитель не пишет заявление о необходимости вакцинации, значит, он должен добровольно решить вопрос о пребывании ребенка. Такому ребенку будет предложено дистанционное обучение в условиях семьи. Поэтому родители должны всё взвесить: либо ребёнок прививается, развивается в общеобразовательной школе, получает дополнительное образование и находится среди привитого контингента, либо он действительно изолируется на дому», - заявил Семериков в эфире «Эхо Москвы в Перми».

При этом ранее коммунисты в Госдуме возмутились тем, какую «отписку» им прислал Минздрав в ответ на запрос с просьбой разъяснить ситуацию с вакцинацией детей от коронавируса.

Депутаты настояли на запросе от имени комитета по охране здоровья, так как считали, что норма позволяет считать рекомендации обязательными к исполнению, хотя принудительная вакцинация детей запрещена. Под давлением коммунистов глава комитета «единоросс» Дмитрий Хубезов всё-таки направил запрос в министерство, напоминает Накануне.ru.

В ответе замминистра Олега Гриднева говорится, что вакцинация профилактическими прививками взрослого населения (имеются в виду и прививки от коронавируса) может быть только добровольной, а для ковид-вакцинации детей требуется письменное заявление одного из родителей или законного представителя.



Изображение с сайта nakanune.ru