Комиссия правительства утвердила первые два сайта с бесплатным доступом
Комиссия правительства РФ начала утверждать перечень социально значимых сайтов, доступ к которым должен предоставляться провайдерами даже при отрицательном балансе на счете абонента, сообщают «Ведомости». Пока в перечень вошли два ресурса — это портал «Госуслуги» и соцсеть «ВКонтакте».
«В среду 26 января прошло заседание правительственной комиссии, на котором был утвержден перечень социально значимых сайтов. Пока в этот список вошли только два ресурса из 391, которые находились в пилотном перечне: сайт «Госуслуг» и социальная сеть «ВКонтакте», — рассказала «Ведомостям» Ольга Баринова, представитель секретариата профильного вице–премьера Дмитрия Чернышенко.
Отмечается, что сайт может стать «социально значимым», если его ежедневно посещает как минимум 5 млн пользователей, на нем есть по меньшей мере 5 тысяч аккаунтов государственных органов, а также аккаунты государственных СМИ. В пилотный список социально значимых ресурсов вошел 391 сайт, в том числе поисковики, соцсети, мессенджеры, сайты органов власти и государственных СМИ.
По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бесплатный доступ к социально значимым сайтам обойдется отечественным операторам связи и интернет-компаниям в 150 миллиардов рублей в год. Они намерены требовать от государства компенсацию своих потерь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Компенсацию ? Помочь провайдерам уйти с капиталистического рынка.
ага, так он и будет бесплатным. оплатят все, и кто пользуется и кому это нафиг не нужно.
еще один "шедевр" который ни как не может привести к подорожанию связи.
это ты не нужен, а гос услуги очень годная вещь, облегчила 90% процедур
такой ты глупый, что тебе все на пальцах пояснять.
Суть проекта - сделать сайты доступ к которым обеспечен даже если абоненту отключен интернет за не уплату. Ну типа как на ТВ бесплатные каналы, которые должны работать, даже если ты подписку не оплатил.
Андестенд май дир френд?