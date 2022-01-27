Комиссия правительства утвердила первые два сайта с бесплатным доступом

Фото с сайта pixabay.com

Комиссия правительства РФ начала утверждать перечень социально значимых сайтов, доступ к которым должен предоставляться провайдерами даже при отрицательном балансе на счете абонента, сообщают «Ведомости». Пока в перечень вошли два ресурса — это портал «Госуслуги» и соцсеть «ВКонтакте».

«В среду 26 января прошло заседание правительственной комиссии, на котором был утвержден перечень социально значимых сайтов. Пока в этот список вошли только два ресурса из 391, которые находились в пилотном перечне: сайт «Госуслуг» и социальная сеть «ВКонтакте», — рассказала «Ведомостям» Ольга Баринова, представитель секретариата профильного вице–премьера Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что сайт может стать «социально значимым», если его ежедневно посещает как минимум 5 млн пользователей, на нем есть по меньшей мере 5 тысяч аккаунтов государственных органов, а также аккаунты государственных СМИ. В пилотный список социально значимых ресурсов вошел 391 сайт, в том числе поисковики, соцсети, мессенджеры, сайты органов власти и государственных СМИ.

По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бесплатный доступ к социально значимым сайтам обойдется отечественным операторам связи и интернет-компаниям в 150 миллиардов рублей в год. Они намерены требовать от государства компенсацию своих потерь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.01.2022, 18:49
    Гость: как всегда

    ага, так он и будет бесплатным. оплатят все, и кто пользуется и кому это нафиг не нужно.

  5. 27.01.2022, 17:42
    Гость: Юри_й

    такой ты глупый, что тебе все на пальцах пояснять.
    Суть проекта - сделать сайты доступ к которым обеспечен даже если абоненту отключен интернет за не уплату. Ну типа как на ТВ бесплатные каналы, которые должны работать, даже если ты подписку не оплатил.
    Андестенд май дир френд?

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