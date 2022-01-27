Песков опроверг недопуск блокадников на кладбище из-за визита Путина

17:32 27.01.2022

Президент России Владимир Путин сегодня, в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Он возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Затем он прошел по центральной аллее мемориала и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина"., где почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, собщает РИА Новости.

При этом в городских СМИ появились сообщения о том, что блокадников из-за приезда президента не пустили на кладбище. В сети появились фото, как президент идет возлагать венок, а жители остаются за забором. Среди тех, кто не попал к мемориалу, якобы оказались пожилые блокадницы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти сообщения не соответствующими действительности.

Фото: ТАСС

Фото: "Фонтанка"

"Важно понимать, кто именно и когда не пустили. Дело в том, что никаких перекрытий там не было, никаких. Жители свободно ходили утром. Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно. Поэтому это не соответствует действительности", - сказал он изданию "Подъем".

На Пискаревском кладбище покоятся примерно полмиллиона жителей и защитников Ленинграда, это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны. До сих пор удалось установить имена только примерно 150 тысяч из них, хотя поиски продолжаются.