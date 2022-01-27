Песков опроверг недопуск блокадников на кладбище из-за визита Путина

Президент России Владимир Путин сегодня, в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Он возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Затем он прошел по центральной аллее мемориала и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина"., где почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, собщает РИА Новости.

При этом в городских СМИ появились сообщения о том, что блокадников из-за приезда президента не пустили на кладбище. В сети появились фото, как президент идет возлагать венок, а жители остаются за забором. Среди тех, кто не попал к мемориалу, якобы оказались пожилые блокадницы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти сообщения не соответствующими действительности.

Фото: ТАСС

Фото: "Фонтанка" 

"Важно понимать, кто именно и когда не пустили. Дело в том, что никаких перекрытий там не было, никаких. Жители свободно ходили утром. Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно. Поэтому это не соответствует действительности", - сказал он изданию "Подъем".

На Пискаревском кладбище покоятся примерно полмиллиона жителей и защитников Ленинграда, это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны. До сих пор удалось установить имена только примерно 150 тысяч из них, хотя поиски продолжаются.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2022, 01:01
    Гость: Дед

    не надо петь про 10 минут!
    Явно значительно дольше.
    Пока караул построился,пока дождались вечно опаздывающего персонажа.
    Говорун просто уж не отслеживет время

  4. 27.01.2022, 22:54
    Гость: Украшение нечестность ю

    Это бабушкам в тв можно толкать, а на месте видней. Да и демагогия уже явная

  5. 27.01.2022, 22:37
    Гость: Сергей

    Зачем нам английский? QR, коды...
    Давайте по русски: ЦК - цифровое клеймо.
    Сразу всё ясно и понятно.

Все комментарии (20)
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