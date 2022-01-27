Песков опроверг недопуск блокадников на кладбище из-за визита Путина
Президент России Владимир Путин сегодня, в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Он возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Затем он прошел по центральной аллее мемориала и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина"., где почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, собщает РИА Новости.
При этом в городских СМИ появились сообщения о том, что блокадников из-за приезда президента не пустили на кладбище. В сети появились фото, как президент идет возлагать венок, а жители остаются за забором. Среди тех, кто не попал к мемориалу, якобы оказались пожилые блокадницы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти сообщения не соответствующими действительности.
Фото: ТАСС
Фото: "Фонтанка"
"Важно понимать, кто именно и когда не пустили. Дело в том, что никаких перекрытий там не было, никаких. Жители свободно ходили утром. Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно. Поэтому это не соответствует действительности", - сказал он изданию "Подъем".
На Пискаревском кладбище покоятся примерно полмиллиона жителей и защитников Ленинграда, это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны. До сих пор удалось установить имена только примерно 150 тысяч из них, хотя поиски продолжаются.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не надо петь про 10 минут!
Явно значительно дольше.
Пока караул построился,пока дождались вечно опаздывающего персонажа.
Говорун просто уж не отслеживет время
за кукареку коды спасибо сказать хотят.
ни чести.
Это бабушкам в тв можно толкать, а на месте видней. Да и демагогия уже явная
Зачем нам английский? QR, коды...
Давайте по русски: ЦК - цифровое клеймо.
Сразу всё ясно и понятно.