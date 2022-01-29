В Петербурге арестован лидер «QR-сопротивления» Александр Коновалов

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в ночь на 29 января арестовал до 27 марта лидера QR-сопротивления ресторатора Александра Коновалова. Его обвиняют в посредничестве во взятке, возбуждено уголовное дело.

Утром 28 января полиция провела обыски в доме Александра Коновалова в коттеджном поселке и в его офисе в центре Петербурга.

По версии следствия, в сентябре 2021 года, зная о проблемах антикафе Lounge Bar «Pacman» на Вознесенском проспекте, Коновалов предложил помощь. У заведения изъяли кальяны и табачные изделия в ходе полицейского рейда, и руководство антикафе хотело их вернуть. Коновалов якобы обещал посодействовать через свои связи в Адмиралтейском УМВД. За свои услуги он получил на карту 50 тысяч рублей, пишет «Фонтанка».

Директор антикафе Lounge Bar «Pacman» Юлия Бесова проходит по делу в качестве свидетеля. Представитель заведения Саша Пакман признал, что они хотели вернуть имущество кафе, но никакой взятки не было.

Александр Коновалов публично отказался соблюдать требования о проверке QR-кодов у посетителей во время новогодних праздников, призвав бизнес последовать его примеру. За несколько недель к QR-бойкоту присоединились почти 200 заведений Санкт-Петербурга.

Перед визитом на допрос в Следственный комитет он призвал своих коллег не сдаваться: садясь в полицейскую машину, Александр Коновалов обратился к владельцам заведений общепита с просьбой не прекращать бороться с установленными в городе санитарными правилами и заявил, что не совершал вменяемого ему преступления, пишеет Деловой Петербург.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2022, 20:53
    Гость: Иван

    Ну, тёзка, ты загнул! Да на всех таких "героев" медалей не хватит. Вспомни Высоцкого. Вор должен сидеть в тюрьме. И это правильно.

  2. 29.01.2022, 20:33
    Гость: Иван

    На Коновалова необходимо готовить документы к присвоению звания Героя России. И как только путинскому режиму, даст бог, придет песец страна обретет заслуженного героя.

  4. 29.01.2022, 19:35
    Гость: stalker

    А вот и репрессии в отношении антиваксесов под надуманными предлогами и липовыми обвинениями.

  5. 29.01.2022, 19:25
    Гость: Иван

    Ну вот, пример восприятия. Есть 2 мнения, твоё и неправильное. Что ни скажет другой - всё неправильно, всё чушь. Не удивлюсь, если скажешь, что Земля плоская. А пошире взглянуть слабО? Гордыня это, дружок.

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