В Петербурге арестован лидер «QR-сопротивления» Александр Коновалов

09:51 29.01.2022

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в ночь на 29 января арестовал до 27 марта лидера QR-сопротивления ресторатора Александра Коновалова. Его обвиняют в посредничестве во взятке, возбуждено уголовное дело.

Утром 28 января полиция провела обыски в доме Александра Коновалова в коттеджном поселке и в его офисе в центре Петербурга.

По версии следствия, в сентябре 2021 года, зная о проблемах антикафе Lounge Bar «Pacman» на Вознесенском проспекте, Коновалов предложил помощь. У заведения изъяли кальяны и табачные изделия в ходе полицейского рейда, и руководство антикафе хотело их вернуть. Коновалов якобы обещал посодействовать через свои связи в Адмиралтейском УМВД. За свои услуги он получил на карту 50 тысяч рублей, пишет «Фонтанка».

Директор антикафе Lounge Bar «Pacman» Юлия Бесова проходит по делу в качестве свидетеля. Представитель заведения Саша Пакман признал, что они хотели вернуть имущество кафе, но никакой взятки не было.

Александр Коновалов публично отказался соблюдать требования о проверке QR-кодов у посетителей во время новогодних праздников, призвав бизнес последовать его примеру. За несколько недель к QR-бойкоту присоединились почти 200 заведений Санкт-Петербурга.

Перед визитом на допрос в Следственный комитет он призвал своих коллег не сдаваться: садясь в полицейскую машину, Александр Коновалов обратился к владельцам заведений общепита с просьбой не прекращать бороться с установленными в городе санитарными правилами и заявил, что не совершал вменяемого ему преступления, пишеет Деловой Петербург.