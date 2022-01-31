Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

09:35 31.01.2022

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах. Согласно данным, полученным агентством РИА Новости, в среднем стоимость бензина в РФ составляет 51,3 рубля за литр.

Первую строчку по дешевизне бензина в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы занял Казахстан, где в пересчете на рубли литр бензина АИ-95 стоит 35,7 рубля. Третье место у Белоруссии, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на рубль его стоимость составляет 169,1 руб/литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина стоит дороже 150 рублей.

Самое дешевое дизельное топливо продается в России – 54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также в Казахстане, Белоруссии и на Украине – менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо стоит в Швеции – 172,4 рубля за литр. Выше 140 рублей его стоимость в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и в Нидерландах.

Россия также опережает по доступности бензина многие страны Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. При этом самым доступным бензин оказался для жителей Люксембурга, которые могут приобрести на свою среднюю зарплату около 2,3 тысячи литров бензина.

Аутсайдером рейтинга стала Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива, что в шесть раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,4 раза меньше, чем в России.