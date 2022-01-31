Visa и Mastercard увидели риск в их «выдавливании» с российского рынка
Международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard видят для себя угрозу потерять значительную часть доли российского рынка — они объясняют, что регулятор в России развивает протекционизм и продвигает Национальную систему платежных карт, сообщает «Коммерсант».
Платежные системы увидели опасность, в частности, в развитии системы быстрых платежей (СБП). Так, в материалах Visa отмечается, что центральные банки ряда стран, в том числе Аргентины, Бразилии, Австралии, Канады и России, разрабатывают или расширяют национальные платежные сети. МПС пожаловались также на фактический запрет обработки внутренних трансакций в РФ. При этом конкуренция со стороны новых игроков, которые выходят на платежный рынок, усиливается.
«В России законодательство фактически запрещает нам обрабатывать внутренние трансакции. Контролируемая ЦБ Национальная система платежных карт (НСПК) является единственной организацией, которой разрешено осуществлять обработку внутри страны», — отметила в глобальной отчетности за четвертый квартал Visa.
Данные меры, по мнению Visa и Mastercard, могут помешать международным системам конкурировать с местными игроками, снизить их доходы и даже «выдавить их из страны».
Центробанк поставил себе цель к 2024 году достигнуть уровня, при котором платежная система «Мир» будет занимать на отечественном рынке не менее 30% от всех операций. СБП также активно растет: если в декабре 2020 года через нее прошло около 30 млн платежей на 200 млрд рублей, то в декабре 2021 года — более 130 млн платежей почти на 800 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кому то банджо, а кому то балалайка. На вкус и цвет...
А большая четверка Аудиторов? Которая не первое десятилетие сливает за бугор все данные о гос и не госкомпаниях?
На самом деле для пользователя нет никакого значения звучит или скворчит имя пластиковой карточки, главное, чтобы она надёжно функционировала и плата за пользование карточкой была минимальной или отсутствовала,
А то это монополисты то и дкло загоняют тарифы на обслуживание.
VISA - звучит, MASTERCARD - звучит, а МИР - не звучит.
Прибыль от использования одной лишь только VISA в год на территории РФ около 50 миллиардов баксов! Это только их процент. Плюс ко всему договора на обслуживание с банками, ну и налоги которые получает минфин США в РФ! Ещё бы,. есть с чего расстроится. Но причём тут протекционизм со стороны РФ? Это же рынок! Почему VISA и MASTER решили, что их положение должно быть монопольным?
Второй аспект, США имеют автоматический доступ к данным всех держателей карт VISA и MASTER. То есть закон о защите личных данных в этой системе не может работать никак! Тот, кто в "банках РФ" (в РФ НЕТ ни одного национального банка)имеет карты и счета, это означает, что все данные указанные при получении счёта плюс "биометрия"- автоматически отправляются в США. По какой то странной причине власть в РФ и ЦБ делают вид, что "не видят" этого.
третий аспект. Минфин РФ и ЦБ РФ всех нас сделали автоматчики налогоплатильщиками США. Первый кто принял и подписал требования минфина США -закон FATCA был "сбер" РФ. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) — американский закон о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов. Требования FATCA применяются ко всем финансовым институтам Российской Федерации, в том числе филиалам и зависимыми организациями. Это государственное соглашение! Итого, Гегемон- прославленный всех переигральщик, сам распространил юридическое и финансовое право на территории РФ!