Visa и Mastercard увидели риск в их «выдавливании» с российского рынка

10:37 31.01.2022

Международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard видят для себя угрозу потерять значительную часть доли российского рынка — они объясняют, что регулятор в России развивает протекционизм и продвигает Национальную систему платежных карт, сообщает «Коммерсант».

Платежные системы увидели опасность, в частности, в развитии системы быстрых платежей (СБП). Так, в материалах Visa отмечается, что центральные банки ряда стран, в том числе Аргентины, Бразилии, Австралии, Канады и России, разрабатывают или расширяют национальные платежные сети. МПС пожаловались также на фактический запрет обработки внутренних трансакций в РФ. При этом конкуренция со стороны новых игроков, которые выходят на платежный рынок, усиливается.

«В России законодательство фактически запрещает нам обрабатывать внутренние трансакции. Контролируемая ЦБ Национальная система платежных карт (НСПК) является единственной организацией, которой разрешено осуществлять обработку внутри страны», — отметила в глобальной отчетности за четвертый квартал Visa.

Данные меры, по мнению Visa и Mastercard, могут помешать международным системам конкурировать с местными игроками, снизить их доходы и даже «выдавить их из страны».

Центробанк поставил себе цель к 2024 году достигнуть уровня, при котором платежная система «Мир» будет занимать на отечественном рынке не менее 30% от всех операций. СБП также активно растет: если в декабре 2020 года через нее прошло около 30 млн платежей на 200 млрд рублей, то в декабре 2021 года — более 130 млн платежей почти на 800 млрд рублей.