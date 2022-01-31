В Подмосковье военнослужащий «непроизвольным выстрелом» убил сослуживца
В воинской части, находящейся в Подмосковье, военный случайно застрелил сослуживца. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
«По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение», — говорится в пресс-релизе.
По факту инцидента командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводит проверку. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
«Контрактник грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение», — заявили в Минобороны.
Telegram-каналы, в том числе «112» и Baza отмечают, что контрактник Магомед Олигов выстрелил в срочника Владислава Волкова. По информации Baza, выстрел был сделан в голову. «112» передает, что Олигов «хотел напугать» Волкова, с которым они вместе ехали за секретной документацией.
По данным СМИ, Магомед Олигов служит в мытищинской воинской части свыше 10 лет. Сослуживцы сотзываются о нем положительно. В тоже время Ефрейтор Волков служил старшим кодировщиком. У него болело ухо, в ближайшее время он собирался поехать в госпиталь. О нем сообщается, что родом он из Красноярска.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для разряжания автомата (пулемета) надо:
отделить магазин;
снять автомат (пулемет) с предохранителя;
медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпустить затворную раму;
нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода);
поставить автомат (пулемет) на предохранитель;
взять его «на ремень», если стрельба велась из положения стоя, или положить (опустить приклад пулемета) на землю, если стрельба велась из положения лежа;
вынуть патроны из магазина и присоединить его к автомату (пулемету);
подобрать патрон, извлеченный из патронника.
Не обязательно пристегивать магазин. Мог остаться патрон в патроннике после отстегивания магазина с патронами, затвор не был передернут и не произведен котрольный выстрел. Он его и произвел в голову.
Чтобы случайно выстреллить в голову человеку надо, пристегнуть магащин, щагнать патрон в патронник, снять предохранитель, прицелиться.и, все случайно.
Выстрел в потолок,ну Вы даете.Что в караулке прям на пост заступали и магазины пристегивали. Получается в караулке разряжали и заряжали оружие, так по вашему.
Нет это явно не тот случай, да и молодёжь про верность и любовь только в старом кино видела...