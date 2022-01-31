В Подмосковье военнослужащий «непроизвольным выстрелом» убил сослуживца

© KM.RU, Кирилл Зыков

В воинской части, находящейся в Подмосковье, военный случайно застрелил сослуживца. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение», — говорится в пресс-релизе.

По факту инцидента командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводит проверку. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Контрактник грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение», — заявили в Минобороны.

Telegram-каналы, в том числе «112» и Baza отмечают, что контрактник Магомед Олигов выстрелил в срочника Владислава Волкова. По информации Baza, выстрел был сделан в голову. «112» передает, что Олигов «хотел напугать» Волкова, с которым они вместе ехали за секретной документацией.

По данным СМИ, Магомед Олигов служит в мытищинской воинской части свыше 10 лет. Сослуживцы сотзываются о нем положительно. В тоже время Ефрейтор Волков служил старшим кодировщиком. У него болело ухо, в ближайшее время он собирался поехать в госпиталь. О нем сообщается, что родом он из Красноярска. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2022, 23:09
    Гость: Поручик

    Для разряжания автомата (пулемета) надо:
    отделить магазин;
    снять автомат (пулемет) с предохранителя;
    медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпустить затворную раму;
    нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода);
    поставить автомат (пулемет) на предохранитель;
    взять его «на ремень», если стрельба велась из положения стоя, или положить (опустить приклад пулемета) на землю, если стрельба велась из положения лежа;
    вынуть патроны из магазина и присоединить его к автомату (пулемету);
    подобрать патрон, извлеченный из патронника.

  2. 31.01.2022, 23:05
    Гость: Поручик

    Не обязательно пристегивать магазин. Мог остаться патрон в патроннике после отстегивания магазина с патронами, затвор не был передернут и не произведен котрольный выстрел. Он его и произвел в голову.

  3. 31.01.2022, 22:13
    Гость: Путник

    Чтобы случайно выстреллить в голову человеку надо, пристегнуть магащин, щагнать патрон в патронник, снять предохранитель, прицелиться.и, все случайно.

  4. 31.01.2022, 20:56
    Гость: В караулке

    Выстрел в потолок,ну Вы даете.Что в караулке прям на пост заступали и магазины пристегивали. Получается в караулке разряжали и заряжали оружие, так по вашему.

  5. 31.01.2022, 20:47
    Гость: Dear John Letter

    Нет это явно не тот случай, да и молодёжь про верность и любовь только в старом кино видела...

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