В Подмосковье военнослужащий «непроизвольным выстрелом» убил сослуживца

13:51 31.01.2022

В воинской части, находящейся в Подмосковье, военный случайно застрелил сослуживца. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение», — говорится в пресс-релизе.

По факту инцидента командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводит проверку. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Контрактник грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение», — заявили в Минобороны.

Telegram-каналы, в том числе «112» и Baza отмечают, что контрактник Магомед Олигов выстрелил в срочника Владислава Волкова. По информации Baza, выстрел был сделан в голову. «112» передает, что Олигов «хотел напугать» Волкова, с которым они вместе ехали за секретной документацией.

По данным СМИ, Магомед Олигов служит в мытищинской воинской части свыше 10 лет. Сослуживцы сотзываются о нем положительно. В тоже время Ефрейтор Волков служил старшим кодировщиком. У него болело ухо, в ближайшее время он собирался поехать в госпиталь. О нем сообщается, что родом он из Красноярска.