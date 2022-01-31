Бастрыкин просит разрешения возбудить уголовные дела на шестерых судей
Глава СКР Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, пишет Znak.com со ссылкой на сообщение ВККС.
Первое дело — о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) — следователи хотят возбудить в отношении председателя Купинского районного суда Новосибирской области в отставке Кошлак Тамары Васильевны.
Второе — в отношении мирового судьи 2-го судебного участка судебного района города Оби Новосибирской области в отставке Лисиной Татьяны Владимировны. Дело о превышении полномочий (286 УК РФ) и нарушении тайны переписки (138 УК РФ).
Третье дело — о нарушении правил дорожного движения (264 УК РФ) в отношении судьи Колосовского районного суда Омской области Куминова Владислава Валерьевича.
Четвертое — в отношении судьи Краснодарского краевого суда Захарчевского Юрия Витальевича. Его хотят привлечь по статье о нарушении ПДД (264 УК РФ), при котором пострадал человек. Еще одна статья — 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
Расследовать дело о получении крупной взятки (290 УК РФ) СКР хочет в отношении судьи из Северной Осетии Антимина Родиона Геннадьевича.
Наконец, шестое дело — в отношении бывшего председателя Пестречинского районного суда Татарстана Набиева Ирека Гилмегаяновича. У него целый букет статей: о мошенничестве (159 УК РФ), похищении человека (126 УК РФ), незаконном обороте наркотиков (228.1 УК РФ), вымогательстве (163 УК РФ), превышении должностных полномочий (286 УК РФ), подделке документов (327 УК РФ), отмывании денег (174.1 УК РФ), взятке (290 УК РФ).
В отношении судей в России действует особый порядок возбуждения уголовных дел. Решение о возбуждении уголовного дела принимает председатель СКР, но для этого ему нужно получить согласие ВККС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
№2 Народ превращен в стадо на откорме. Рычагов влияния на организацию жизни у населения больше нет. Разговаривать и договариваться не с кем и не о чем. Само не рассосется, иллюзии о выборах и переменах пора оставить. Взыграет инстинкт самосохранения (через сопротивление) или гибель народа и страны. У власти Чужие. Похоже им по ....., чем оптимизировать нашу численность. Новичком или Спутником...
Все — таки, главный русский вопрос — не "Кто виноват? " и даже не "Что делать? ", а "Какого .....?"..
По кривой извилистой дороге. Через горы-реки напрямик. Ехали калеки на работу,. Вез их без колесный грузовик. За рулем сидел у них безрукий, А безногий жал на тормоза, А слепой указывал дорогу, А дурак сигналил без конца. Вдруг из леса выскочила банда, Грузовик пришлось остановить. И немой глухому что-то гаркнул, А безрукий поднял дробовик. Тут раздались выстрелы слепого, Сразу пять бандитов наповал. Половина банды разбежалась, Но безногий тут же их догнал. Одного бандита не приметил - Спрятаться в болоте он решил. Но слепой давно его заметил, А безрукий с кольта уложил.
07.04.2019 Александр Халдей, Информационное агентство REX «…национализация элиты»
Изучая зоопсихологию (в том числе, в рамках этологии), учёные пришли к выводу о существовании коллективного разума в сообществах живых существ. Коллективный разум – это над/личностный разум, формирующийся в процессе эволюции в определённых видах, типа муравьёв, пчёл, норвежских крыс (вида, наиболее способного к групповому поведению).
У людей тоже возникает коллективный разум, причём, учёные уверены, что он возник намного раньше разума индивидуального, личностного. Основой индивидуальной психики очень долгое время было не "я", а "мы". Процесс цивилизации - это процесс выделения личности из коллектива. Именно потому коллективистские инстинкты у нас лежат в глубинной области коллективного бессознательного.
Над/личностный коллективный разум всегда намного превосходит по мощи и силе разум любой совокупности индивидуальных гениев. Элитой становится та группа, которая оказывается способна к созданию коллективного разума своей группы. Этот коллективный разум бетонирует фундамент всего здания, которое строит такая элита. Ценности элиты именно в силу способности создавать коллективный разум становятся ценностями нации...
Должность судьи должна быть выборной с правом досрочного отзыва..Как было в СССР.
Совсем не факт, что откроют.
А могут и самого закрыть.
А ты за дедовски спины не прячся. Сам ответ держи. Пред своей совестью. Если есть.