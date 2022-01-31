Бастрыкин просит разрешения возбудить уголовные дела на шестерых судей

16:50 31.01.2022

Глава СКР Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, пишет Znak.com со ссылкой на сообщение ВККС.

Первое дело — о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) — следователи хотят возбудить в отношении председателя Купинского районного суда Новосибирской области в отставке Кошлак Тамары Васильевны.

Второе — в отношении мирового судьи 2-го судебного участка судебного района города Оби Новосибирской области в отставке Лисиной Татьяны Владимировны. Дело о превышении полномочий (286 УК РФ) и нарушении тайны переписки (138 УК РФ).

Третье дело — о нарушении правил дорожного движения (264 УК РФ) в отношении судьи Колосовского районного суда Омской области Куминова Владислава Валерьевича.

Четвертое — в отношении судьи Краснодарского краевого суда Захарчевского Юрия Витальевича. Его хотят привлечь по статье о нарушении ПДД (264 УК РФ), при котором пострадал человек. Еще одна статья — 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Расследовать дело о получении крупной взятки (290 УК РФ) СКР хочет в отношении судьи из Северной Осетии Антимина Родиона Геннадьевича.

Наконец, шестое дело — в отношении бывшего председателя Пестречинского районного суда Татарстана Набиева Ирека Гилмегаяновича. У него целый букет статей: о мошенничестве (159 УК РФ), похищении человека (126 УК РФ), незаконном обороте наркотиков (228.1 УК РФ), вымогательстве (163 УК РФ), превышении должностных полномочий (286 УК РФ), подделке документов (327 УК РФ), отмывании денег (174.1 УК РФ), взятке (290 УК РФ).

В отношении судей в России действует особый порядок возбуждения уголовных дел. Решение о возбуждении уголовного дела принимает председатель СКР, но для этого ему нужно получить согласие ВККС.