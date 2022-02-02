Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества. 

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", — цитирует РИА Новости другой указ президента.

Ранее бывший депутат сообщила СМИ, что не сможет приступить к дипломатической службе по личным причинам, добавив, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.

Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде в середине октября прошлого года. Она должна была прибыть на новое место работы до середины ноября. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2022, 23:50
    Гость: Мак

    Россотрудничество...а что это? Зачем, для чего? Чем полезно?
    Кучка внуков, детей и племянников с хорошими зарплатами?

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