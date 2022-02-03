Кадыров поблагодарил участников несанкционированного митинга в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил участников несанкционированного митинга против семьи судьи в отставке Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

«Я хочу выразить слова благодарности и признательности моему чеченскому народу, который сегодня выступил с чёткой и однозначной позицией против антирелигиозных и экстремистских проявлений. Вне всякого сомнения, каждый участник этого митинга сегодня стал защитником Ислама, каждый их сегодняшний шаг был сделан на пути газавата.

Наша республика претерпела много страданий. Какие только личности не пытались внести раскол в наше общество, но всех их постигла одна участь. И такая же участь будет ждать каждого, кто посягнет на наш мир, нашу религию, нашу честь и наше согласие.

Ещё раз благодарю каждого, кто вышел сегодня на площадь в центре Грозного и выразил свою гражданскую позицию. Да будет доволен вами Всевышний!» - написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. Также он не согласился с мнением, что все события в регионе происходят «с ведома и согласия» федерального центра, сообщает ТАСС.

Недоумение у Пескова вызвал также вопрос, «боится ли» Путин Кадырова: «Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса».

Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил, что не сможет установить организаторов несанкционированного 400-тысячного митинга в Чечне.

Также 3 февраля состоялась встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. Темой данной встречи стала социально-экономическая ситуация в регионе. Глава Чечни отметил, что принимаемые под руководством Путина меры позволяют Чечне сохранять темпы развития, несмотря на пандемию коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2022, 18:45
    Гость: ...

    на вопрос к депутатам от чечни: не боятся ли они привлечения по статье "угроза жизни и здоровью..." после слов в отношении семьи янгулбаева, был получен ответ:
    "нэт. гдэ угороза? это традыция..."

  3. 03.02.2022, 18:03
    Гость: Вотяк

    Чечня - территория радикального ислама! Приветственный спич Кадырова прямо и недвусмысленно говорит именно об этом. Ждём реакции гаранта Конституции и реакции правительства.

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