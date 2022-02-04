Владимир Путин прибыл с визитом в Китай

09:55 4.02.2022

Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин. В программе визита запланировано участие в церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух стран пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Игр, которая состоится в 15:00 по московскому времени, пишет РИА Новости.

Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО и идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.