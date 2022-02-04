Владимир Путин прибыл с визитом в Китай

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Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин. В программе визита запланировано участие в церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух стран пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Игр, которая состоится в 15:00 по московскому времени, пишет РИА Новости.

Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО и идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.02.2022, 16:55
    Гость: А в чём....

    у деда давно "недержание",что в "аппендиците",что на языке,с кляпом пописывает на КМ,уже давно "привыкши"к мокроте.

  2. 04.02.2022, 16:51
    Гость: ваньке...

    Таких "гордых" воров-чиновников,мизер остался,напоследок можешь и "погордится",недалёк час расплаты за "гордость".

  4. 04.02.2022, 16:40
    Гость: ник

    В интернете такая информация, что Путин подпишет закон об отчуждении территорий Сибири в аренду Китаю на 50 лет.Правда это или нет?

  5. 04.02.2022, 15:00
    Гость: Китай-то хорошо хоть "гаранта" принимает...

    Изгоя в прочих странах уж знать почти не знают:
    Впустить же если впустят, то только для того,
    Чтобы незамедлительно арестовать его!

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