Владимир Путин прибыл с визитом в Китай
Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин. В программе визита запланировано участие в церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух стран пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Игр, которая состоится в 15:00 по московскому времени, пишет РИА Новости.
Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО и идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.
Комментарии читателей Оставить комментарий
у деда давно "недержание",что в "аппендиците",что на языке,с кляпом пописывает на КМ,уже давно "привыкши"к мокроте.
Таких "гордых" воров-чиновников,мизер остался,напоследок можешь и "погордится",недалёк час расплаты за "гордость".
На халяву ещё катается,скоро "облом" по всем направлениям,как и елбасы......
В интернете такая информация, что Путин подпишет закон об отчуждении территорий Сибири в аренду Китаю на 50 лет.Правда это или нет?
Изгоя в прочих странах уж знать почти не знают:
Впустить же если впустят, то только для того,
Чтобы незамедлительно арестовать его!