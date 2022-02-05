Роспотребнадзор отменил изоляцию контактировавших с больными COVID-19

16:12 5.02.2022

Карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, будет отменен из-за особенностей эпидемического процесса "омикрон"-штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

"Это - особенность эпидемического процесса именно для "омикрона" (...) Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл... Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс - при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене", - приводит слова Поповой "Интерфакс".

При этом она отметила, что "если будет другой вариант штамма (коронавируса), то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика", ведь эта тактика связана со свойствами возбудителя.

По ее словам, свойство "омикрон"-штамма заключается в очень быстрой передаче от человека к человеку, и в том, что в удельном весе всех заболевших большое количество тех, кто болеет бессимптомно. Так, по словам Поповой, в целом по стране около 17-20% граждан болеют бессимптомно, в Москве этот показатель - 40%.

Говоря о том, почему, несмотря на большое количество граждан, переносящих COVID-19 в легкой форме, важно сдавать тест на коронавирус, глава Роспотребнадзора отметила, что "смысл в тестировании для человека, у которого симптомы, есть, однозначен абсолютно". Так, по словам Поповой, важно отличить COVID-19 от гриппа.

"Тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна. Ну, например, при ковиде мы боимся образования тромбов, и здесь своя тактика лечения, а при гриппе мы, наоборот, боимся кровотечения повышенного от такого состояния. И здесь совсем другая тактика лечения, поэтому дифференциальная диагностика очень важна", - добавила она.