Назван средний размер чека за ЖКУ в России за 2021 год

10:15 7.02.2022

Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году составил 3 405 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования банка "Русский стандарт".

Специалисты кредитной организации изучили операции по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения банка за 2021 год и сравнили их с данными 2020 года.

Так, по результатам исследования, оказалось, что средний чек коммунального платежа за 2021 год составил 3 405 рублей, тогда как средний чек за ЖКУ в 2020 году был равен 3 168 рублям.

По мнению экспертов, разница цифр объясняется более топлой зимой 2019-2020 годов. В тот сезон температура в батареях многих российских регионов была ниже обычного, поэтому средняя сумма оплаты отопления также снизилась. А в 2021 году выдалась снежная зима с сильными морозами, поэтому оплата по приборам учета потребления тепла оказалась выше.

Городами с самыми высокими чеками за ЖКУ стали Набережные Челны (4772 рубля), Тюмень (3880 рублей), Москва (3475 рублей), Тольятти (3414 рублей) и Санкт-Петербург (2806 рублей).