Назван средний размер чека за ЖКУ в России за 2021 год
Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году составил 3 405 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования банка "Русский стандарт".
Специалисты кредитной организации изучили операции по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения банка за 2021 год и сравнили их с данными 2020 года.
Так, по результатам исследования, оказалось, что средний чек коммунального платежа за 2021 год составил 3 405 рублей, тогда как средний чек за ЖКУ в 2020 году был равен 3 168 рублям.
По мнению экспертов, разница цифр объясняется более топлой зимой 2019-2020 годов. В тот сезон температура в батареях многих российских регионов была ниже обычного, поэтому средняя сумма оплаты отопления также снизилась. А в 2021 году выдалась снежная зима с сильными морозами, поэтому оплата по приборам учета потребления тепла оказалась выше.
Городами с самыми высокими чеками за ЖКУ стали Набережные Челны (4772 рубля), Тюмень (3880 рублей), Москва (3475 рублей), Тольятти (3414 рублей) и Санкт-Петербург (2806 рублей).
Комментарии читателей Оставить комментарий
В последнее время за неуплату ЖКХ в Чечне конфискуют личные авто.
Не переживайте за ГАЗпром. Издержки за Кавказ мы в своих квитках компенсируем. Они на нас все недоимки раскидывают.
Эта ситуация показатель только одного- Гегемон не имеет никаких рычагов на Кавказ. Как жили они до 1865г сами по себе так и живут, только сейчас уже за наш счёт.
Улан-Удэ . Однокомнатная кв . 35 кв. общей площади 1100 отопление.290 -кап.рем.мусор -72.64 с человека. содержание жилья ( жко)238 руб .тек.ремонт136.67 руб.( жко )115.91 управление МКД(жко )Вода по счётчикам гор.вода-148.хол23.46.. водоотведение-60.24 за куб Элек.эн 3.05 за единицу .МОДАЛЬНАЯ ЗАР.ПЛАТА 23500. + ПЛЮС общедомовые нужды
не знаешь. Попробуй с букварём почитать
И чо? "Назван". Что дальше? Ограничите произвол монополий? Не?