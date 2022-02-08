Прокуратура предложила изымать имущество у компаний-должников по зарплате

08:50 8.02.2022

Генеральная прокуратура России инициировала разработку законопроекта, согласно которому у предприятий можно будет изымать имущество в счет выплаты долгов по зарплате. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что за 2021 год Государственные инспекции труда (ГИТ) в принудительном порядке взыскали с работодателей 364,4 млн. руб. в счет погашения долгов по зарплате. Однако, механизм внесудебного взыскания долгов все еще нуждается в совершенствовании. В частности, результативной работе госинспекций труда «препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника».

По действующему закону, если предприятие не признано банкротом, взыскать долг по зарплате можно только из денег с его текущих счетов, пояснили «Известиям» в Минтруде. А за счет имущества задолженности гасятся, только если предприятие объявлено банкротом.

Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» сейчас разрабатываются в структурах Минтруда.