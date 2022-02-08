Прокуратура предложила изымать имущество у компаний-должников по зарплате

Генеральная прокуратура России инициировала разработку законопроекта, согласно которому у предприятий можно будет изымать имущество в счет выплаты долгов по зарплате. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что за 2021 год Государственные инспекции труда (ГИТ) в принудительном порядке взыскали с работодателей 364,4 млн. руб. в счет погашения долгов по зарплате. Однако, механизм внесудебного взыскания долгов все еще нуждается в совершенствовании. В частности, результативной работе госинспекций труда «препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника».

По действующему закону, если предприятие не признано банкротом, взыскать долг по зарплате можно только из денег с его текущих счетов, пояснили «Известиям» в Минтруде. А за счет имущества задолженности гасятся, только если предприятие объявлено банкротом.

Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» сейчас разрабатываются в структурах Минтруда. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2022, 13:30
    Гость: d

    в ес при задолжности по зарплате в один месяц Автоматически дело передается в суд - банкротство.
    либералы копируют все дерьмо с запада какое только есть, но именно эту норму почему-то игнорируют.
    по сути, это Воровство.

  2. 08.02.2022, 13:13
    Гость: Странно

    Почему задолженность по зарплате не является признаком банкротства? Я так понимаю, что отказ кого то платить по своим долгам это и есть банкротство! Так зачем плодить новые сущности, если и уже существующих достаточно, чтоб решить проблему. Фирма имеющая официальную задолженность перед работниками должна быть объявлена банкротом. Потом и назначай туда управляющих и погашай все долги в том числе и по зарплате как с любого банкрота. Когда люди не хотят исполнять свои обязанности (прокуратура) они начинают придумывать на кого перевести стрелки. Вот и пояаляются такие "инициативы". А там и дальше можно нихрена не делать ссылаясь на законодателей. Воровская власть, воровская прокуратура - всё для жулья и ворья, а людям хоть в петлю ...

  4. 08.02.2022, 12:42
    Гость: Время Ч.

    По вашему предприятие это мебель и компьютеры? Ну хотя если всю жизнь сидеть на диване да комменты строчить, то да, по иному жизнь и не воспринимается.

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