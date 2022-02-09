Делегация из России не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

20:13 9.02.2022

Впервые за 20 лет на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18–20 февраля, не будет официальной делегации из России. Об этом в среду заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российские официальные лица не будет участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности»,— приводит ее слова «Коммерсант». При этом она назвала конференцию «некогда уважаемым институтом» и добавила, что в последнее время интерес к ней со стороны России значительно снизился.

По данным издания, в списке участников от России на данный момент заявлены: председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин. Приглашен также нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (его участие пока не подтверждено).

Среди причин, почему в этом году российское участие в Мюнхенской конференции будет столь ограниченным, собеседники «Коммерсанта» выделяют две. Во-первых, жесткие антиковидные требования со стороны организаторов мероприятия. Тем, у кого нет признанного в Евросоюзе сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, предложено по прибытии в Мюнхен сесть на шестидневный карантин. При этом ни одна из российских вакцин в ЕС официально пока не зарегистрирована.

Кроме того, в Москве скопилось раздражение в связи с резкими политическими высказываниями председателя конференции Вольфганга Ишингера.

Ранее Вольфганг Ишингер занимал по отношению к России более взвешенную позицию, стремясь даже после конфликта вокруг Украины в 2014 году выступать своего рода посредником. В последнее же время он свою позицию заметно ужесточил. Так, на днях в интервью агентству DPA он раскритиковал сдержанность Германии в противостоянии с Россией. По его мнению, нежелание Берлина отказываться от проекта «Северный поток-2» и начать поставлять вооружения Украине вредит репутации ФРГ внутри НАТО.