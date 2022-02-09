Делегация из России не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Впервые за 20 лет на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18–20 февраля, не будет официальной делегации из России. Об этом в среду заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские официальные лица не будет участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности»,— приводит ее слова «Коммерсант». При этом она назвала конференцию «некогда уважаемым институтом» и добавила, что в последнее время интерес к ней со стороны России значительно снизился.
По данным издания, в списке участников от России на данный момент заявлены: председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин. Приглашен также нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (его участие пока не подтверждено).
Среди причин, почему в этом году российское участие в Мюнхенской конференции будет столь ограниченным, собеседники «Коммерсанта» выделяют две. Во-первых, жесткие антиковидные требования со стороны организаторов мероприятия. Тем, у кого нет признанного в Евросоюзе сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, предложено по прибытии в Мюнхен сесть на шестидневный карантин. При этом ни одна из российских вакцин в ЕС официально пока не зарегистрирована.
Кроме того, в Москве скопилось раздражение в связи с резкими политическими высказываниями председателя конференции Вольфганга Ишингера.
Ранее Вольфганг Ишингер занимал по отношению к России более взвешенную позицию, стремясь даже после конфликта вокруг Украины в 2014 году выступать своего рода посредником. В последнее же время он свою позицию заметно ужесточил. Так, на днях в интервью агентству DPA он раскритиковал сдержанность Германии в противостоянии с Россией. По его мнению, нежелание Берлина отказываться от проекта «Северный поток-2» и начать поставлять вооружения Украине вредит репутации ФРГ внутри НАТО.
Комментарии читателей Оставить комментарий
РФ все увереннее встает на путь международного изгоя. Она под аплодисменты Госдепа и ЕС, под руководством банды подонков алкоголика Ельцина, дав полную свободу и независимость всем бывшим союзным республикам, вдруг опомнилась и начала этим республикам диктовать правила "нужного" поведения, извращая все нормы международного права. РФ инициатор развала СССР, предав СССР, идет уверенно к уничтожению уже себя. А как может быть иначе с провокаторами и предателями?
Хотя КПРФ тоже не идеал, но лучшего нет, сможет сплотить вокруг себя патриотические силы России и взять власть страны в свои руки, то Россия еще может выжить. Народ устал от неизвестности будущего, от преступной и неподсудной власти и без всякого сомнения поддержит такую власть. Пора встать на путь Китая.
давно фсин плачет.
юргенсами и где безопасность России?
Пакта 39-го в природе не существовало. Был Договор о ненападении между СССР и Германией. Кому и что он развязывал, Советское руководство, понятно, интересовало мало. Предложения о коллективной безопасности в Европе, которые настойчиво выдвигал СССР, были п...ены, по вполне понятным причинам( стремление Лондона таки столкнуть СССР и Германию в войне в целях обеспечения своего положения в мире). Так какая разница, кому шо этот договор "развязывал"? Или всякие антисоветские твари хотели бы, чтобы Красная Армия в 39-м ненавидевшую СССР Польшу защищала? А х... не ?
А что собственно говоря так встревожило всю русофобскую тусовку? Кому интересна эта говорильня?