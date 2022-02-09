Минэнерго предложило перевести каждый десятый автобус на водород
Минэнерго предложило перевести 10% городского и междугородного пассажирского транспорта на водород к 2030 году, пишет РБК.
Отмечается, что проект стратегии направлен на согласование в профильные ведомства и должен быть внесен в правительство до 10 марта.
Согласно утвержденной в 2021 году концепции развития низкоуглеродной водородной энергетики до 2050 года, Россия должна занять не менее 20% мирового рынка водорода и экспортировать от 15 до 50 млн тонн водорода в год. Сейчас в мире почти не производится низкоуглеродный водород.
Как напоминает издание, в июле 2021 года мэр Сергей Собянин заключил соглашение с КамАЗом и «Роснано» по созданию производства водородного электробуса на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве.
Первый тестовый водоробус должен поступить в Мосгортранс уже в конце 2022 года. Однако Государственная транспортная лизинговая компания считает, задачу заменить 10% автобусов на водоробусы к 2030 году в РФ нереалистичной.
«По предварительным оценкам, стоимость водоробусов окажется неподъемной для большинства российских регионов, даже без учета стоимости заправочной инфраструктуры», — пояснили в компании, подчеркнув, что регионы отдают предпочтение автобусам на газомоторном топливе, цена на которые составляет около 15% от примерной стоимости одного водоробуса. Таким образом, если сейчас автобусы на газомоторном топливе стоят около 13,5 млн руб., то один водоробус может обойтись в 90 млн руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
так ничему и не учит любителей водорода.Сидеть верхом на одном из самых взрывоопасных веществ так себе перспектива.
Откуда столько дураков во власти? То того, что нет за ними контроля общества. Нет, когда касается распила, то тут уж чиновники сразу становятся умными, прямо проффесора.
Меня тоже эта фраза зацепила. Звучит достаточно нелепо, но это всего лишь не очень удачный термин. На самом деле здесь имеется в виду водород, полученный за счёт "зелёной" электроэнергии (ветер, солнце, реки), без сжигания углеводородов.
Нет смысла производить водород по "коричневой" технологии. Это когда для производства водорода используется электроэнергия, получаемая на ТЭЦ, сжигающей бурый уголь или мазут.
Короче, с низкоуглеродным водородом пока напряжёнка.
Планов конечно много, да только сначала необходимо решить проблему безопасного хранения водорода. Да и по стоимости перевозки такой транспорт всегда будет дороже транспорта на пропане.
У нас строится приливная электростанция по выработке водорода. В германии уже года 2 строится завод по производству гидридных систем хранения водорода.