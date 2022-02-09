Минэнерго предложило перевести каждый десятый автобус на водород

08:40 9.02.2022

Минэнерго предложило перевести 10% городского и междугородного пассажирского транспорта на водород к 2030 году, пишет РБК.

Отмечается, что проект стратегии направлен на согласование в профильные ведомства и должен быть внесен в правительство до 10 марта.

Согласно утвержденной в 2021 году концепции развития низкоуглеродной водородной энергетики до 2050 года, Россия должна занять не менее 20% мирового рынка водорода и экспортировать от 15 до 50 млн тонн водорода в год. Сейчас в мире почти не производится низкоуглеродный водород.

Как напоминает издание, в июле 2021 года мэр Сергей Собянин заключил соглашение с КамАЗом и «Роснано» по созданию производства водородного электробуса на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве.

Первый тестовый водоробус должен поступить в Мосгортранс уже в конце 2022 года. Однако Государственная транспортная лизинговая компания считает, задачу заменить 10% автобусов на водоробусы к 2030 году в РФ нереалистичной.

«По предварительным оценкам, стоимость водоробусов окажется неподъемной для большинства российских регионов, даже без учета стоимости заправочной инфраструктуры», — пояснили в компании, подчеркнув, что регионы отдают предпочтение автобусам на газомоторном топливе, цена на которые составляет около 15% от примерной стоимости одного водоробуса. Таким образом, если сейчас автобусы на газомоторном топливе стоят около 13,5 млн руб., то один водоробус может обойтись в 90 млн руб.