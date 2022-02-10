СМИ узнали об угрозе дефицита в России препарата от эпилепсии

11:27 10.02.2022

В России может образоваться дефицит препарата «Конвулекс», предназначенного для пациентов с эпилепсией. Канадская фирма BAUSCH Health остановила ввоз лекарства в РФ после снижения регулятором предельной цены средства на 23%. По этой же причине в 2021 году не состоялась половина запланированных госзакупок препарата, сообщает «Коммерсант».

Российская дочерняя компания «Бауш РУМО» объяснила прекращение поставок их убыточностью после вступления в силу новых предельных цен. В BAUSCH Health отметили, что уже направили заявление о пересмотре действующей стоимости препарата и готовы вернуть поставки при установлении рентабельной цены. Так, по сведениям госреестра цен на ЖНВЛП, в прошлом году на инъекционную форму препарата она была снижена на 23%, до 899,52 руб.

В ФАС пообещали пересмотреть предельную стоимость «в установленные законом сроки», которые составляют до 20 дней. Между тем директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов уточнил изданию, что фиксированная цена на вальпроевую кислоту снижалась на фоне колебания стоимости субстанций, что и привело к нерентабельности ее продаж в РФ.