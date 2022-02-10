ФСБ задержала подозреваемых в рассылке ложных сообщений о минировании

ФСБ задержала подозреваемых в рассылке сообщений о минировании на различных объектах России и СНГ. 

«Задержаны 14 участников "сваттинговых“ интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях», — цитирует сообщение ФСБ телеканал 360. В их отношении возбудили уголовные дела.

По версии ФСБ, лжеминеры рассылали сообщения в учебные заведения в России, странах СНГ, самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках и еще нескольких государствах.

Одним из подозреваемых организаторов стал гражданин Украины 2003 года рождения. По данным ФСБ, молодой человек обучается на факультете информационной безопасности Национального технического университета в Киеве.

В спецслужбе уточнили, что такие сообщения распространялись с целью дестабилизировать обстановку в России и в странах-партнерах, а также с желанием получить деньги или же из хулиганских намерений.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.02.2022, 18:09
    Гость: Правильно!

    Контора веников не вяжет, поэтому толпы свидомых гопников из "шухерных" сообществ прямиком вломятся на скамью подсудимых со звоном в ушах.

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