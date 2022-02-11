Калужская область выходит из программы переселения из-за мигрантов-неучей

19:33 11.02.2022

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников, живущих за рубежом. Произошло это после того, как он без предупреждения посетил миграционный центр и пообщался с мигрантами. Чиновник к своему удивлению узнал, что обладатели сертификатов о знании языка «ни бельмеса» не понимают по-русски, пишет Znak.com.

«Утром без предупреждения заехал в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся "гость с юга“. Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках. Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!» — рассказал губернатор в своем телеграм-канале.

Шапша объявил, что выходцам из Средней Азии запретят получение упрощенного гражданства в Калужской области, а за поддельные сертификаты о владении русским языком мигранты должны будут ответить перед полицией. Все документы от иностранцев теперь будут направляться в органы внутренних дел для проверки.

«Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Также приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками», — сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что все приезжающие в Россию должны принимать ее культуру, знать язык и вести себя должным образом, чтобы «не вызывать раздражение в той среде, где они живут».

Калужская прокуратура уже пообещала разобраться, как не говорящие по-русски мигранты получают сертификаты о знании языка.