Калужская область выходит из программы переселения из-за мигрантов-неучей
Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников, живущих за рубежом. Произошло это после того, как он без предупреждения посетил миграционный центр и пообщался с мигрантами. Чиновник к своему удивлению узнал, что обладатели сертификатов о знании языка «ни бельмеса» не понимают по-русски, пишет Znak.com.
«Утром без предупреждения заехал в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся "гость с юга“. Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках. Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!» — рассказал губернатор в своем телеграм-канале.
Шапша объявил, что выходцам из Средней Азии запретят получение упрощенного гражданства в Калужской области, а за поддельные сертификаты о владении русским языком мигранты должны будут ответить перед полицией. Все документы от иностранцев теперь будут направляться в органы внутренних дел для проверки.
«Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Также приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками», — сообщил губернатор.
Глава региона добавил, что все приезжающие в Россию должны принимать ее культуру, знать язык и вести себя должным образом, чтобы «не вызывать раздражение в той среде, где они живут».
Калужская прокуратура уже пообещала разобраться, как не говорящие по-русски мигранты получают сертификаты о знании языка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пётр,сейчас очень много русских проживающих за пределами России могли бы переехать на ПМЖ в Россию. Так вот многие из них считают что лучше быть русским за бугром, чем русским в России. Многие вещи происходящие на Родине их предков не доходят до их сознания. Люди, которые привыкли жить в странах где работают и исполняются законы, не понимают как русским людям предлагают унизительные варианты переезда в захолустные регионы страны. В то же время сотни тысяч мигрантов из стран Азии покупают гражданство РФ и проживают там где хотят.
Нашли "соотечественников"! В 2001 г. я пытался получить вид на жительство своей матери, перевезенной из Казахстана, инвалиду первой группы. Все тогда понял, для русских это невозможно.
Правильно Вы все написали. Как раз для русских программа переселения соотечественников давала хотя бы какой-то шанс переехать в Россию. Азиаты по этой программе перемещались в Россию в незначительных количествах. Они предпочитают просто давать взятки в России коррумпированным чиновникам и получать необходимые документы, вплоть до паспортов. Так что получается- губернатор напакостил именно русским. И вообще- почему-то всегда так получается- все действия российской власти пакостят русским и помогают азиатам. Все усилия российской власти по совершенствованию процессов миграции в Россию неизменно приводят к оказанию все большего содействия азиатской саранче, безжалостно и настойчиво ползущей в Россию.
Я собирался переехать в Россию по программе переселения соотечественников. Регионом приема была как раз Калужская область. А потом решил не ехать- не захотелось проходить через все унижения, оскорбления и издевательства, любезно подготовленные для меня российской властью. Я не люблю, когда мне плюют в лицо разные скоты. Так у меня удостоверение переселенца дома и лежит. А может быть, губернатору Калужской области в первую очередь надо было бы разобраться с сотрудниками иммиграционных служб в его области? Чтобы они не давали российское гражданство разным мразям за взятки. И чтобы они не издевались над русскими. Не в этом ли состоит долг губернатора?
Правительство лучше знает, что надо делать. А вы не знаете, так молчите.