Отец 9-летней студентки МГУ Тепляковой назвал цену консультации с дочерью

15:22 12.02.2022

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений назвал стоимость сеанса психологической консультации с его дочерью.

Одна пользовательница спросила мужчину в его блоге, сколько будет стоить одно занятие с Алисой, чтобы «подтянуть» сына по математике, на что Евгений ответил: «Боюсь, вы финансово не потянете», пишет Газета.RU.

Еще он сообщил, что психологическая консультация у Алисы «по вопросу одаренности» также стоит дорого, она обойдется в 50 тысяч рублей за академический час.

«Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — написал Евгений.