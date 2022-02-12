Отец 9-летней студентки МГУ Тепляковой назвал цену консультации с дочерью

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений назвал стоимость сеанса психологической консультации с его дочерью. 

Одна пользовательница спросила мужчину в его блоге, сколько будет стоить одно занятие с Алисой, чтобы «подтянуть» сына по математике, на что Евгений ответил: «Боюсь, вы финансово не потянете», пишет Газета.RU.

Еще он сообщил, что психологическая консультация у Алисы «по вопросу одаренности» также стоит дорого, она обойдется в 50 тысяч рублей за академический час.

«Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — написал Евгений.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 12.02.2022, 18:22
    Гость: Вообще

    Девочка действительно одарённая. Не дай Бог сломают жизнь ей всякие подобные тутошним завистливым писакам. А что цену называют, так капитализм на дворе. С волками жить по волчьи выть.

  5. 12.02.2022, 17:51
    Гость: Уезд "прославился" Сенненским делом

    Первым в Российской империи судебным делом с обвинением евреев в ритуальных убийствах. Процесс окончился благополучно для подсудимых. По итогам расследования дело против евреев должно было быть закрыто. Однако в 1799 году в Белоруссию приехал поэт и сенатор Гавриил Державин для расследования жалоб шкловских евреев на графа Семёна Зорича, владельца Шклова. Стуков ознакомил Державина с процессом, и Державин решил воспользоваться им, чтобы выгородить Зорича и повредить евреям. 16 июня 1799 года он послал императору Павлу I записку Стукова и заявил при этом, что содержание записки «обвиняет всех евреев в злобном пролитии по их талмудам христианской крови». Император отверг предложение Державина и приказал ему исполнить поручение, оставив в стороне сенненский процесс, который должен идти обычным судебным путём. Возможно, что на Павла I повлияла записка, представленная ему шавельским врачом Авраамом Бернгардом. В этой записке под названием «Свет во мраке Самогиции» Бернгард описывал ритуальные обвинения в адрес евреев в Европе и опровержения этих обвинений на основе Торы и Талмуда.

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