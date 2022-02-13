Суд в Самаре арестовал на два месяца сына замглавы МВД РФ по делу о взятке

© KM.RU, Михаил Попов

Самарский суд арестовал на два месяца сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова по делу о взятке. 

По данным «Известий», ранее в этот день вместе с Денисом Зубовым в суд были доставлены два других фигуранта дела — президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор нефтебазы «МО НТП» Василий Ермаков.

Все три фигуранта нового дела были задержаны в Самаре 11 февраля при попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. Денежные средства должны были быть переданы за покровительство нефтебазы «МО ТНП». Согласно некоторым данным, сумма взятки составила 18 млн рублей. При этом задержанные обещали выплачивать за покровительство ежемесячно по 5 млн рублей.

Отец Дениса Зубова, Игорь Зубов, занял пост замглавы МВД РФ в 2012 году. В 2013-м получил чин действительного государственного советника Российской Федерации первого класса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.02.2022, 16:00
    Гость: майк

    Судя по предыдущему посту у фсбшника миллиард не изъяли...
    Не на тех мвдшник нарвался с 18 млн

  2. 13.02.2022, 15:41
    Гость: ha

    Наверняка будут изгнанны, проклятты и избитты. И отправленны в
    Таллинн иззучать русский яззык.

  5. 13.02.2022, 14:12
    Гость: Шило

    Даже не сомневаюсь, все фигуранты задержания, будут уволенны из органов и привлеченны к уголовной ответственности, за подлог!!!

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