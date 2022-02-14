В Госдуме появится рабочая группа по защите христианских ценностей

21:27 14.02.2022

Совет Думы принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

В состав группы вошли представители всех фракций, а сама группа создается по благословению патриарха Кирилла.

«Одной из задач группы будет координация взаимодействия законодателей по вопросам защиты традиционных ценностей нашей страны с представителями всех традиционных религиозных конфессий. В связи с недавно принятыми поправками к Конституции, мы считаем необходимым соотносить рассматриваемые Госдумой законодательные решения не только с уже существующими критериями эффективности и финансовых затрат, но и с традиционными ценностями нашей страны, интересами семей, задачами по народосбережению, поставленными Президентом.

Культура, образование, цифровые технологии, здравоохранение, безопасность – во всех этих сферах необходимо руководствоваться не только соображениями об эффективности, но и представлениями о морали, заложенными в русском культурном коде», - написал Толстой.