В Госдуме появится рабочая группа по защите христианских ценностей

Совет Думы принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

В состав группы вошли представители всех фракций, а сама группа создается по благословению патриарха Кирилла.

«Одной из задач группы будет координация взаимодействия законодателей по вопросам защиты традиционных ценностей нашей страны с представителями всех традиционных религиозных конфессий. В связи с недавно принятыми поправками к Конституции, мы считаем необходимым соотносить рассматриваемые Госдумой законодательные решения не только с уже существующими критериями эффективности и финансовых затрат, но и с традиционными ценностями нашей страны, интересами семей, задачами по народосбережению, поставленными Президентом.

Культура, образование, цифровые технологии, здравоохранение, безопасность – во всех этих сферах необходимо руководствоваться не только соображениями об эффективности, но и представлениями о морали, заложенными в русском культурном коде», - написал Толстой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2022, 04:04
    Гость: ABCD

    Это путешествие как раз и началось с "крещения Руси". Самой масштабной катастрофы русского народа и культуры. Индуситы- не позволили себя обмануть евреям с навязыванием авраимистической идеологи рабов и что? Индуситов больше чем вместе взятых христиан, иудеев, и католиков.
    Нельзя было принимать иудохристианство. Нужно было оставаться собой.

  3. 15.02.2022, 01:01
    Гость: Ну дела

    Людей и детей от собачьих стайки защищать некому, вместо этого один депутат ГД в Самаре
    Решил
    открыть первый в стране реабилитационный
    Центр для собак.

    А тут собрались. Всеми конфессиями какие-то ценности защищать.
    Как мы жили в СССР без этих "ценностей"?

    При этом СССР имел авторитет в мире, был второй экономикой после США, отношения между людьми были на порядок лучше чем во встающей с колен
    ЭРэФии.

  4. 15.02.2022, 00:02
    Гость: Какие ценности?

    В 1550 году по свидетельству Михалона Литвина,посла ВКЛ в Крымском ханстве «О нравах татар,литовцев и московитов»(1548 — 1551)
    «Московиты,татары и турки,хотя и обладают землями,плодоносящими виноград,однако вина не пьют,но,продавая христианам,получают за него деньги на ведение войны.Они убеждены,что исполняют волю божью,если каким-либо способом истребляют ХРИСТИАНСКУЮ КРОВЬ… В Московии же нигде нет кабаков.Поэтому если у какого-нибудь главы семьи найдут лишь каплю вина,то весь его дом разоряют, имущество изымают,семью и его соседей по селу бьют,а его самого обрекают на пожизненное заключение.С соседями обходятся так строго,поскольку [считается, что] они заражены этим общением и [есть] сообщниками страшного преступления».
    «Причастие (Евхаристия) — это памятное празднование христианами времени и события страданий,смерти и воскресения Иисуса Христа. Хлеб и вино, которые принимают христиане, символизируют Тело и Кровь Господа» 1550год от рождества Христова!
    А потом были набеги московии "двухпалой" на православных знаменющих верой православной тремя перстами .
    Ну, и как контрольный выстрел -уничтожение православных храмов в период с 1917 года,превращение храмов в архивы,кинотеатры и подсобные помещения.
    Россия — это путешествие по кольцевой дороге, сделанной из граблей”

  5. 15.02.2022, 00:00
    Гость: Эффект Матфея

    Яхта председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова вызвала шквал язвительных комментариев в Сети.
    Владелец Оленегорского ГОКа потратил на яхту немецкой верфи Lurssen в полтора раза больше, чем на индексацию зарплат.
    Все по христиански. Просто Алексей любит путешествовать морем.

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