Милонов потребовал запретить День святого Валентина

10:10 14.02.2022

Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике закрепившуюся в России традицию праздновать День святого Валентина.

По словам парламентария, проведение празднования 14 февраля недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях.

"Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни", — приводит его слова агентство РИА Новости.

Милонов подчеркнул, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события.