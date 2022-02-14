Милонов потребовал запретить День святого Валентина
Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике закрепившуюся в России традицию праздновать День святого Валентина.
По словам парламентария, проведение празднования 14 февраля недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях.
"Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни", — приводит его слова агентство РИА Новости.
Милонов подчеркнул, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для:Гость "мы на западе обзавидуемся наверное" А сколько сарказма!
Цицерон сказал:"Нет лучше места на земле,чем родной дом!"Русские живут дома,в котором и стены помогают. Мигрант живет чужой стране,заикается на чужом языке,во сне видит родную страну,а днем читает новости о своей стране,пишет злобные комментарии и пытается понять правильно ли он сделал,что уехал из родного города. Как сказала Плесецкая:" Лучше хуже,но свое". А Вы до конца жизни обречены быть человеком второго сорта в чужой стране. Многие уезжают в другие страны,но не все люди позволяют себе плевать на Родину,на мать,которая их вырастила. Так что живите в свое Хеллоуине и радуйтесь,а Россия давно привыкла преодолевать трудности....
Ну конечно РПЦ со своими попами мимо кассы и ничего с Дня Валентина не имеют поэтому нужно запретить повсеместно, это не крещение с купанием в проруби а потом трупы утонувших и замерзших. Народ от отчаяния уже в проруби лезет думают что может это хоть как-то поможет.
Думаю, что к Пуриму готовится.
К месту слово ибо св. Валентин покровитель голубых и прочих представителей с мутными мозгами.
Мудро, умно, но забыли добавить, что нынешняя церковь (в России) к православие никакого отношения не имеет. Ортодоксальная церковь греческого канона.