Депутат допустил отказ россиян «не только от 13-й зарплаты» ради Донбасса

19:49 15.02.2022

Россияне полностью поддерживают проект по принятию обращения к президенту о признании самопровозглашенных республик Донбасса и готовы отказаться «не только от 13-й зарплаты». Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

«Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — сказал депутат. Об этом он заявил после ремарки депутата от фракции «Новые люди» Антона Ткачева, который указал на готовность Запада ввести серьезные санкции, что нанесет урон россиянам, а также счел «неочевидными» перспективы признания ДНР и ЛНР, сообщает РБК.

Тайсаев напомнил, что более 600 тыс. человек в Донбассе имеют российское гражданство. Поэтому, согласно Конституции, Россия обязана защитить их безопасность, указал депутат.

Тайсаев заявил, что Киев перестал выплачивать жителям Донбасса пенсии и установил с регионами полную экономическую блокаду. «Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа, нынешнее руководство Украины продается западным олигархам, закрывая глаза на эскалацию конфликта и страдания простых граждан», — добавил депутат.

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал слова Казбека Тайсаева. По его словам, депутату нужно начать с себя и «отказаться от думской заработной платы», а также «провести социологическое исследование о подобной готовности» своих избирателей.

«Если говорить о том, что у нас работникам на этом основании не будет выплачиваться заработная плата, то это некая фантазия конкретного депутата, как мне кажется. То есть в данном случае я высказываю свою личную точку зрения. И в этом смысле, я думаю, ему было бы правильнее начать с себя и отказаться от думской заработной платы, и посмотреть, что будет. Вероятно, он в состоянии отказаться от этой заработной платы, потому что у него, наверное, есть иные источники дохода. У подавляющего большинства российских работников таких источников дохода нет. Ему имело бы смысл провести социологическое исследование хотя бы на уровне своих избирателей о подобной готовности», — сказал он.