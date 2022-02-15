Депутат допустил отказ россиян «не только от 13-й зарплаты» ради Донбасса

Россияне полностью поддерживают проект по принятию обращения к президенту о признании самопровозглашенных республик Донбасса и готовы отказаться «не только от 13-й зарплаты». Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

«Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — сказал депутат. Об этом он заявил после ремарки депутата от фракции «Новые люди» Антона Ткачева, который указал на готовность Запада ввести серьезные санкции, что нанесет урон россиянам, а также счел «неочевидными» перспективы признания ДНР и ЛНР, сообщает РБК.

Тайсаев напомнил, что более 600 тыс. человек в Донбассе имеют российское гражданство. Поэтому, согласно Конституции, Россия обязана защитить их безопасность, указал депутат.

Тайсаев заявил, что Киев перестал выплачивать жителям Донбасса пенсии и установил с регионами полную экономическую блокаду. «Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа, нынешнее руководство Украины продается западным олигархам, закрывая глаза на эскалацию конфликта и страдания простых граждан», — добавил депутат.

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал слова Казбека Тайсаева. По его словам, депутату нужно начать с себя и «отказаться от думской заработной платы», а также «провести социологическое исследование о подобной готовности» своих избирателей.

«Если говорить о том, что у нас работникам на этом основании не будет выплачиваться заработная плата, то это некая фантазия конкретного депутата, как мне кажется. То есть в данном случае я высказываю свою личную точку зрения. И в этом смысле, я думаю, ему было бы правильнее начать с себя и отказаться от думской заработной платы, и посмотреть, что будет. Вероятно, он в состоянии отказаться от этой заработной платы, потому что у него, наверное, есть иные источники дохода. У подавляющего большинства российских работников таких источников дохода нет. Ему имело бы смысл провести социологическое исследование хотя бы на уровне своих избирателей о подобной готовности», — сказал он.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2022, 01:29
    Гость: Генацвалли

    Я считаю что надо ввести почин и отменить выходные в субботу,мы же не кошерные... А субботние зароботки перечислять людям с данбаса. Кто не поддерживает тот придатель и иноагент из омерики!

  2. 16.02.2022, 00:18
    Гость: Гну

    Ленин, это фигура. Поймать революционную ситуацию, собрать "партактив", надо уметь. А, нэп и гоэлро, чообще гениальные шаги. Да, и многое другое. К стати, он небыл генеральным секретарем, только предсовмином. Его правительство, до сих пор самое образованное правительство России. Стратег и тактик в одном лице. Тоже ошибался, но умел признавать и исправлять ошибки.

  3. 15.02.2022, 23:26
    Гость: Алевтина

    В ГД нет ни одного авторитетного человека,которому можно было бы поверить на слово,который бы собственными поступками дал понять простым смертным россиянам,что он благо своей страны и благополучие своего народа считает первопричиной своего нахождения в Государственной Думе. А так пустозвонство одно.

  4. 15.02.2022, 22:54
    Гость: Да

    Почитал мнение народа и понял, что все "ЗА", за то чтобы депутат отказался от своей зарплаты.

  5. 15.02.2022, 22:49
    Гость: Баранки...

    Вообщето и роль Ленина в той заварухе несколько преувиличена , точнее вообще роль личности . Просто карта так легла благодаря дурости предидущих вождей . Так что в случае чего и Навальный вполне себе фигура , просто еще пока не все обьедки доели , но правда может случится что будет совсем поздно.

Все комментарии (45)
Выбор читателей
Русский миллиард: Перепись населения обернулась очередной фальшивкой
Русский миллиард: Перепись населения обернулась очередной фальшивкой
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
Украина дала России 48 часов на ответ об учениях на границе
«Мы можем потерять наших детей, если продолжим следовать принципам Гинцбурга и Минздрава»
Избранное
«Если ограничить использование иностранной рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям»
Экс-сотрудник ВОЗ и Фонда Билла Гейтса: «Вакцинация против "Омикрона" приведет к катастрофе»
Что такое семейный бюджет и как его сэкономить
Представлено новое доказательство того, что США не были на Луне
Борьба с реабилитацией нацизма: пора открывать новые фронты
Motorjesus «Hellbreaker»
«Моральный кодекс», 23 сентября, Корабль по Москве-реке
Рецензия на музыкальный 3D-хоррор «Сыны канализации»: Андрей Князев визуализировал главный детский страх
Подмосковное Ступино станет точкой притяжения мигрантов со всей округи?
«Несчастный Случай» (акустика), 4 февраля, ММДМ
«Сегодняшняя семья - это именно союз ощущающих себя свободными индивидуальностей, а не качественно отличающийся от отдельной личности неразделимый социальный организм»