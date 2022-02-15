Депутат допустил отказ россиян «не только от 13-й зарплаты» ради Донбасса
Россияне полностью поддерживают проект по принятию обращения к президенту о признании самопровозглашенных республик Донбасса и готовы отказаться «не только от 13-й зарплаты». Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.
«Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — сказал депутат. Об этом он заявил после ремарки депутата от фракции «Новые люди» Антона Ткачева, который указал на готовность Запада ввести серьезные санкции, что нанесет урон россиянам, а также счел «неочевидными» перспективы признания ДНР и ЛНР, сообщает РБК.
Тайсаев напомнил, что более 600 тыс. человек в Донбассе имеют российское гражданство. Поэтому, согласно Конституции, Россия обязана защитить их безопасность, указал депутат.
Тайсаев заявил, что Киев перестал выплачивать жителям Донбасса пенсии и установил с регионами полную экономическую блокаду. «Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа, нынешнее руководство Украины продается западным олигархам, закрывая глаза на эскалацию конфликта и страдания простых граждан», — добавил депутат.
Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал слова Казбека Тайсаева. По его словам, депутату нужно начать с себя и «отказаться от думской заработной платы», а также «провести социологическое исследование о подобной готовности» своих избирателей.
«Если говорить о том, что у нас работникам на этом основании не будет выплачиваться заработная плата, то это некая фантазия конкретного депутата, как мне кажется. То есть в данном случае я высказываю свою личную точку зрения. И в этом смысле, я думаю, ему было бы правильнее начать с себя и отказаться от думской заработной платы, и посмотреть, что будет. Вероятно, он в состоянии отказаться от этой заработной платы, потому что у него, наверное, есть иные источники дохода. У подавляющего большинства российских работников таких источников дохода нет. Ему имело бы смысл провести социологическое исследование хотя бы на уровне своих избирателей о подобной готовности», — сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я считаю что надо ввести почин и отменить выходные в субботу,мы же не кошерные... А субботние зароботки перечислять людям с данбаса. Кто не поддерживает тот придатель и иноагент из омерики!
Ленин, это фигура. Поймать революционную ситуацию, собрать "партактив", надо уметь. А, нэп и гоэлро, чообще гениальные шаги. Да, и многое другое. К стати, он небыл генеральным секретарем, только предсовмином. Его правительство, до сих пор самое образованное правительство России. Стратег и тактик в одном лице. Тоже ошибался, но умел признавать и исправлять ошибки.
В ГД нет ни одного авторитетного человека,которому можно было бы поверить на слово,который бы собственными поступками дал понять простым смертным россиянам,что он благо своей страны и благополучие своего народа считает первопричиной своего нахождения в Государственной Думе. А так пустозвонство одно.
Почитал мнение народа и понял, что все "ЗА", за то чтобы депутат отказался от своей зарплаты.
Вообщето и роль Ленина в той заварухе несколько преувиличена , точнее вообще роль личности . Просто карта так легла благодаря дурости предидущих вождей . Так что в случае чего и Навальный вполне себе фигура , просто еще пока не все обьедки доели , но правда может случится что будет совсем поздно.