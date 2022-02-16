Генпрокуратура из-за угроз Делимханова обратилась в комиссию ГД по этике

© KM.RU, Илья Шабардин

В связи с угрозами «отрезать головы» от депутата Государственной Думы от Чечни Адама Делимханова Генпрокуратура РФ обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, сообщает Росбалт (СМИ включено Минюстом в реестр иностранных агентов) со ссылкой на  обращение представителя Генпрокуратуры в комиссию.

«О результатах рассмотрения обращения прошу уведомить заявителя в установленный законом срок», — потребовали от комиссии в Генпрокуратуре.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что семейству бывшего судьи Янгулбаева место «либо в тюрьме, либо под землей». После этого депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил о «кровной мести» по отношению к Янгулбаевым и поклялся отрезать им головы. Его заявление поддержали представители ряда силовых ведомств Чечни.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2022, 00:47
    Гость: d

    это вообще-то уголовное преступление, насколько я знаю..
    странная добродушность ментов..

  2. 16.02.2022, 23:48
    Гость: такиминадо

    Упс, с каких это пор публичный призыв "отрезать голову" конкретным гражданам России стал вопросом депутатской этики? Это очевидное криминальное преступление, классификация - "подстрекательство к убийству". И обращаю внимание на заключительную фразу: "... заявление поддержали представители ряда силовых ведомств Чечни". А это уже не депутаты, это государственные чиновники РФ, нанятые гражданами РФ для обеспечения законности в стране. А это уже совсем сюр: чиновники представляют государство, получается, их голосами государство РФ призывает резать головы своим гражданам. И поскольку уже прошло достаточно времени без всякой реакции со стороны государства (комиссия по депутатской этике - это не реакция), это означает, что этого государства (как системы законов, что есть сутью государства) больше не существует. То, что мы видим - всего лишь формальная его имитация. Можно констатировать, что в подобном состоянии симулякра ни одно государство в истории не просуществовало более поколения.

  3. 16.02.2022, 22:33
    Гость: Генпрокуратура РФ

    Милейшие князья чеченские, убедительная просьба, головы не резать у стен Кремля.
    Мы вам за это, увеличим дани до 1,5 миллиарда в день.
    Низко кланяемся, Москва Кремль.

  4. 16.02.2022, 22:14
    Гость: А разве публичная угроза убийством

    не тяжкое уголовное преступление? Или это только для русских и для Навального?

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