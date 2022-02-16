Генпрокуратура из-за угроз Делимханова обратилась в комиссию ГД по этике

19:19 16.02.2022

В связи с угрозами «отрезать головы» от депутата Государственной Думы от Чечни Адама Делимханова Генпрокуратура РФ обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, сообщает Росбалт (СМИ включено Минюстом в реестр иностранных агентов) со ссылкой на обращение представителя Генпрокуратуры в комиссию.

«О результатах рассмотрения обращения прошу уведомить заявителя в установленный законом срок», — потребовали от комиссии в Генпрокуратуре.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что семейству бывшего судьи Янгулбаева место «либо в тюрьме, либо под землей». После этого депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил о «кровной мести» по отношению к Янгулбаевым и поклялся отрезать им головы. Его заявление поддержали представители ряда силовых ведомств Чечни.