Генпрокуратура из-за угроз Делимханова обратилась в комиссию ГД по этике
В связи с угрозами «отрезать головы» от депутата Государственной Думы от Чечни Адама Делимханова Генпрокуратура РФ обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, сообщает Росбалт (СМИ включено Минюстом в реестр иностранных агентов) со ссылкой на обращение представителя Генпрокуратуры в комиссию.
«О результатах рассмотрения обращения прошу уведомить заявителя в установленный законом срок», — потребовали от комиссии в Генпрокуратуре.
Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что семейству бывшего судьи Янгулбаева место «либо в тюрьме, либо под землей». После этого депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил о «кровной мести» по отношению к Янгулбаевым и поклялся отрезать им головы. Его заявление поддержали представители ряда силовых ведомств Чечни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это вообще-то уголовное преступление, насколько я знаю..
странная добродушность ментов..
Упс, с каких это пор публичный призыв "отрезать голову" конкретным гражданам России стал вопросом депутатской этики? Это очевидное криминальное преступление, классификация - "подстрекательство к убийству". И обращаю внимание на заключительную фразу: "... заявление поддержали представители ряда силовых ведомств Чечни". А это уже не депутаты, это государственные чиновники РФ, нанятые гражданами РФ для обеспечения законности в стране. А это уже совсем сюр: чиновники представляют государство, получается, их голосами государство РФ призывает резать головы своим гражданам. И поскольку уже прошло достаточно времени без всякой реакции со стороны государства (комиссия по депутатской этике - это не реакция), это означает, что этого государства (как системы законов, что есть сутью государства) больше не существует. То, что мы видим - всего лишь формальная его имитация. Можно констатировать, что в подобном состоянии симулякра ни одно государство в истории не просуществовало более поколения.
Милейшие князья чеченские, убедительная просьба, головы не резать у стен Кремля.
Мы вам за это, увеличим дани до 1,5 миллиарда в день.
Низко кланяемся, Москва Кремль.
не тяжкое уголовное преступление? Или это только для русских и для Навального?
Не смешно это.