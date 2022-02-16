Каждый десятый россиянин хочет уйти с постоянной работы на фриланс

10:25 16.02.2022

Каждый десятый россиянин хочет уйти с работы и стать фрилансером или же полностью поменять сферу деятельности, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса проведенного образовательной платформой GeekBrains.

В опросе приняли участие 419 926 участников платформы GeekBrains, большинство респондентов (68,1%) - люди в возрасте от 18 до 35 лет. Высшее образование есть у 57,2% участников опроса, среднее специальное - у 15,5%.

Более четверти опрошенных (26,8%) заявили, что планируют осваивать вторую профессию, еще 12,6% хотят найти подработку или дополнительный источник дохода. Каждый пятый россиянин уже обучается новой специальности.

Наиболее популярными сферами для получения второго и последующего образований являются программирование, маркетинг и дизайн.