Каждый десятый россиянин хочет уйти с постоянной работы на фриланс
Каждый десятый россиянин хочет уйти с работы и стать фрилансером или же полностью поменять сферу деятельности, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса проведенного образовательной платформой GeekBrains.
В опросе приняли участие 419 926 участников платформы GeekBrains, большинство респондентов (68,1%) - люди в возрасте от 18 до 35 лет. Высшее образование есть у 57,2% участников опроса, среднее специальное - у 15,5%.
Более четверти опрошенных (26,8%) заявили, что планируют осваивать вторую профессию, еще 12,6% хотят найти подработку или дополнительный источник дохода. Каждый пятый россиянин уже обучается новой специальности.
Наиболее популярными сферами для получения второго и последующего образований являются программирование, маркетинг и дизайн.
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Из статьи на KM.RU:
"Прекариат, в отличие от пролетариата ушедших времён, предельно атомизирован и разобщён, и свобода его, разумеется, мнима. В действительности эти люди не только лишены элементарных социальных гарантий (оплачиваемых больничных, отпусков, нормированного рабочего дня, возможности совершать пенсионе отчисления), но и находятся в абсолютной зависимости от работодателя, его прихотей и капризов. Переход в ряды прекариата ведёт к ослаблению и без того хлипких в условиях мегаполисов социальных связей, укоренению асоциальных привычек и асоциального образа жизни. С цифровизацией возникло удивительное на первый взгляд социальное явление – перемещающиеся из города в город и из страны в страну профессиональные бродяги, зарабатывающие на “подножный корм” разного рода фрилансом. Люмпен с ноутбуком или айфоном - удивительное, но одновременно закономерное порождение эпохи".
Прекариат это. Раньше был пролетариат, а сейчас прекариат. Все эти "фрилансеры", "самозанятые", "инвесторы", "трейдеры", ИП без работников, ООО где директор единственный работник и участник и т.п. - все это прекариат. Люди без определенной профессии и занятий, перебивающиеся случайными заработками, живущие на кредиты, которые нечем отдавать.
зато хотят быть униженными рабами, под крепкой рукой крепкого правителя
да ни в каком журнале, у нас самое большее что наши прохфесора могут сделать это любовницу на части порубить
Да не десятый, каждый второй! Под руководством наших чиновников, начальников и мироедов работать, хуже крепостного права! Полная незащещенность! Да вот, только фриланс не резиновый! Вот и терпят.