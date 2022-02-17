"МИД РФ не исключил применение «военно-технических» мер из-за США"

18:49 17.02.2022

В МИД РФ не исключили возможности того, что «Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера» из-за того, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые предложения России по гарантиям безопасности.

Также в российском МИД отметили, что письменный ответ был передан 17 февраля послу США Джону Салливану, которого для этого пригласили на Смоленскую площадь. Источник CNN в Госдепартаменте США подтвердил, что ответ Москвы получен.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», - цитирует «Интерфакс» сообщение российского ведомства.

В ответе также отмечается, что был «проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников».

«Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности», - подчеркнули российские дипломаты.