Количество корпоративов на 23 февраля и 8 Марта увеличится в 1,5 раза

09:40 18.02.2022

Количество работодателей, которые планируют провести корпоративные мероприятия в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса портала SuperJob.

Всего о планах провести корпоративы в этом году сообщили 43% работодателей, при этом 23% респондентов планируют отметить обе даты, 12% - объединят празднование в одно мероприятие, а еще по 4% отметят лишь один из праздников.

В целом корпоративов на 23 февраля и 8 Марта будет в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Так, год назад о таких планах заявляли всего 29% работодателей.

По данным исследования, предприятия и организации со штатной численностью персонала от 100 до 10 тыс. сотрудников организуют корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 Марта чаще компаний малого и крупного бизнеса.

Согласно опросу SuperJob, больше всего среди не желающих отмечать оба праздника — представители ИТ-компаний и финансовых организаций. В лидерах — сфера услуг (32%) и строительный бизнес (27%). Кроме этого, среди российских городов, где готовы отмечать два мероприятия, лидируют Москва (25%), Новосибирск (21%) и Санкт-Петербург (20%).