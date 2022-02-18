Количество корпоративов на 23 февраля и 8 Марта увеличится в 1,5 раза

Количество работодателей, которые планируют провести корпоративные мероприятия в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса портала SuperJob.

Всего о планах провести корпоративы в этом году сообщили 43% работодателей, при этом 23% респондентов планируют отметить обе даты, 12% - объединят празднование в одно мероприятие, а еще по 4% отметят лишь один из праздников.

В целом корпоративов на 23 февраля и 8 Марта будет в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Так, год назад о таких планах заявляли всего 29% работодателей.  

По данным исследования, предприятия и организации со штатной численностью персонала от 100 до 10 тыс. сотрудников организуют корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 Марта чаще компаний малого и крупного бизнеса.

Согласно опросу SuperJob, больше всего среди не желающих отмечать оба праздника — представители ИТ-компаний и финансовых организаций. В лидерах — сфера услуг (32%) и строительный бизнес (27%). Кроме этого, среди российских городов, где готовы отмечать два мероприятия, лидируют Москва (25%), Новосибирск (21%) и Санкт-Петербург (20%).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2022, 17:00
    Гость: Было дело

    Раньше осле бесплатных субботников на свежем воздухе рождаемость повышалась, а теперь после пьяных корпоративов увеличился только разврат и дегенерация

  5. 18.02.2022, 12:52
    Гость: Так этож всё глобалисты

    IT компании, финансисты и строительный бизнес - все это не имеет никакого отношения к населению России. Все это принадлежит глобальным структурам, вот они то и празднуют...

Все комментарии (12)
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