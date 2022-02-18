Путин заявил о неизбежности новых санкций Запада
Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции против страны будут вводиться в любом случае, а следовательно следует укреплять экономический суверенитет, что позволит преодолеть санкционное давление.
При этом он отметил, что антироссийские санкции абсолютно нелегитимны и являются грубым нарушением международного права.
«Путь преодоления такого состояния дел только в одном - укрепляться самим изнутри. Прежде всего, в сфере экономики. Санкции будут вводить в любом случае. - Есть какой-то повод, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом. Цель - затормозить развитие в данном случае России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения. Это не что иное, как недобросовестная конкуренция», - цитирует слова президента «Интерфакс».
Также он отметил, что «даже союзники США» сталкиваются с санкциями.
«Просто рот закрывают, молчат, терпят. Как я много лет назад говорил, никому это не нравится. Вторичные санкции не нравятся, прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно это нарыв, конечно, прорвется», - отметил Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Против твоих форбсов.
Это и есть иллюстрация действий англосаксов. То, который в конгрессе выкрикивал про благослови Америку.
А как в России с западными вакцинами?
У нерожденных - всё впереди. Но очень большой вопрос - будет ли их жизнь лучше жизни их родителей и дедов. Есть сомнения. И это ставит под сомнение смысл жизни россиян - нашей же самой большой целью является, чтобы наши дети и внуки жили лучше нас, нет? Ну, хотя бы потому, что все наши предки тоже жили ради этого, и им-то, кстати, это удавалось. А если мы этого не можем своим потомкам обеспечить - то зачем мы жили?
Кремлю везет: есть причина для объяснения населению очередного удара по карману и увеличению бедности: то ковид, то санкции и во всем, как всегда виноват, конечно, Запад, Госдеп и Украина. Значит все спокойненько и все нормальненько, и ни какие обещания можно не выполнять, самое главное чтобы свое окружение не беднело и было довольно.
А ведь причина всех этих бед кроется только в самом кремле и нигде более. Россию полностью посадил на иглу зависимости от Запада и Госдепа именно кремль, как и противостояние с Украиной, в которую залезли со своим р.... не вовремя, да к тому же и коряво.