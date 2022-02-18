Путин заявил о неизбежности новых санкций Запада

18:27 18.02.2022

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции против страны будут вводиться в любом случае, а следовательно следует укреплять экономический суверенитет, что позволит преодолеть санкционное давление.

При этом он отметил, что антироссийские санкции абсолютно нелегитимны и являются грубым нарушением международного права.

«Путь преодоления такого состояния дел только в одном - укрепляться самим изнутри. Прежде всего, в сфере экономики. Санкции будут вводить в любом случае. - Есть какой-то повод, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом. Цель - затормозить развитие в данном случае России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения. Это не что иное, как недобросовестная конкуренция», - цитирует слова президента «Интерфакс».

Также он отметил, что «даже союзники США» сталкиваются с санкциями.

«Просто рот закрывают, молчат, терпят. Как я много лет назад говорил, никому это не нравится. Вторичные санкции не нравятся, прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно это нарыв, конечно, прорвется», - отметил Путин.