Лавров предложил НАТО действовать по принципу «Пацан сказал - пацан сделал»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться от НАТО и США честного подхода по теме гарантий безопасности.
«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне», - заявил он в интервью телеканалу RT.
Напомним, ранее в МИД РФ не исключили возможности того, что «Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера» из-за того, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые предложения России по гарантиям безопасности. Также 17 февраля были опубликованы ответы России США по российскому проекту двустороннего договора о гарантиях безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Настоящий гопник дипломатом стать не может. Сущность гопника на любой должности вылезет-будь то министр или президент.
Ну, это не годится. Так миллионы адвокатов останутся без жратвы.
Что Россией правят люди гопник-стайл , эхо 90х.
Но это не только жаргон шпаны, это еще и психология...
Пацан еще сказал, что не будет повышать пенсионный возвраст.