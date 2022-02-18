Лавров предложил НАТО действовать по принципу «Пацан сказал - пацан сделал»

15:54 18.02.2022

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться от НАТО и США честного подхода по теме гарантий безопасности.

«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне», - заявил он в интервью телеканалу RT.

Напомним, ранее в МИД РФ не исключили возможности того, что «Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера» из-за того, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые предложения России по гарантиям безопасности. Также 17 февраля были опубликованы ответы России США по российскому проекту двустороннего договора о гарантиях безопасности.