Лавров предложил НАТО действовать по принципу «Пацан сказал - пацан сделал»

МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться от НАТО и США честного подхода по теме гарантий безопасности.

«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне», - заявил он в интервью телеканалу RT.

Напомним, ранее в МИД РФ не исключили возможности того, что «Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера» из-за того, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые предложения России по гарантиям безопасности. Также 17 февраля были опубликованы ответы России США по российскому проекту двустороннего договора о гарантиях безопасности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2022, 18:10
    Гость: гопником стать нельзя. Гопником надо родиться.

    Настоящий гопник дипломатом стать не может. Сущность гопника на любой должности вылезет-будь то министр или президент.

Все комментарии (26)
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