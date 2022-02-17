МИД РФ опубликовал ответы России США по гарантиям безопасности
Министерство иностранных дел России в четверг, 17 февраля, опубликовало ответы России США по российскому проекту двустороннего договора о гарантиях безопасности.
В документе 11 страниц. Его ключевые положения приводит РБК:
- американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Россией проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет, в частности, об отказе от вступления Украины и Грузии в НАТО и отказе от создания военных баз на постсоветском пространстве;
- «в отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать в том числе путем реализации мер военно-технического характера»;
- сообщения о «российском вторжении» на Украину — «попытки оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности»;
- утрата украинским государством территориальной целостности — результат произошедших внутри него процессов. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт;
- если Украина вступит в НАТО, это создаст риск реального военного конфликта между Россией и альянсом в случае попытки Киева силой вернуть потерянные территории;
- политика «открытых дверей НАТО» противоречит базовым обязательствам, принятым альянсом в рамках СБСЕ/ОБСЕ;
- Россия отмечает готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. Но российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих;
- Россия готова заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности». Основные компоненты — работа по ДСНВ и РСМД, неразвертыванию ядерного оружия вне национальных территорий.
Реакцию США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в российском внешнеполитическом ведомстве подвергли критике. «Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны «удобные» темы, которые, в свою очередь, «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности», — говорится в документе.
Отдельно в нем упоминаются заявления Запада в контексте кризиса у границ Украины. «Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей», — сказано в подготовленном на Смоленской площади тексте.
Ответ России был передан послу США в России Джейку Салливану во время его посещения МИД РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая может быть гарантия от свехзрвука, Их надо просто атаковать.
Ох уж эти гейропейцы с пиндосами опять в подъезде нассали!
для отвлечения внимания РФ нужна война и похоже она готова ее начать.
РФ рассматривает Украину как плацдарм для начала войны в восточной Европе с целью передела зон влияния.
все таки РФ решила начать войну.