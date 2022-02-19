Менее половины россиян считают внешнюю политику РФ успешной

08:32 19.02.2022

Менее половины россиян (43%) придерживаются мнения, что внешняя политика России в последнее время была успешной, среди сограждан старше 60 лет так считают 46% респондентов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Среди приведенных участниками опроса примеров успешного проведения внешнеполитического курса - участие российских военных в январе в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, противостояние угрозам США и НАТО, военная поддержка Сирии.

Как показывают результаты исследования, противоположного мнения о степени успешности внешней политики РФ придерживается каждый четвертый (26%) опрошенный.