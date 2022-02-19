Менее половины россиян считают внешнюю политику РФ успешной

МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Менее половины россиян (43%) придерживаются мнения, что внешняя политика России в последнее время была успешной, среди сограждан старше 60 лет так считают 46% респондентов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Среди приведенных участниками опроса примеров успешного проведения внешнеполитического курса - участие российских военных в январе в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, противостояние угрозам США и НАТО, военная поддержка Сирии.

Как показывают результаты исследования, противоположного мнения о степени успешности внешней политики РФ придерживается каждый четвертый (26%) опрошенный.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.02.2022, 11:10
    Гость: И.В.С.

    Успешной такую политику можно будет считать ТОЛЬКО после физический Победы и полной безоговорочной капитуляции мирового фашизма.Что может быть,но при огромных,чудовищных потерях...
    А так-то - конечно,чего уж тут "успешного"...позор один.

  3. 19.02.2022, 11:09
    Гость: Гы-гы- и признание бандеровской хунты на Украине

    На что ЭТО могло повлиять?
    Это аналогично дуле в кармане.
    Мировое сообщество признало.
    у не призна-л(ли),
    Закрыли границу, посольство, консульства,
    дальше ЧТО?
    Хунта бы прослезилась и самоустранилась?
    Обоснуйте, иначе ля-ля.

    ЗЫ. Никакой ХУНТОЙ там и не пахнет
    Ху́нта — группа военных, пришедшая к власти насильственным путём в результате переворота и, как правило, осуществляющая диктаторское правление методами террора

    Наслушаются телевизора и сами не знают что болтают..
    А в ТВ болтают для поднятия патриотического духа и отвлечения от внутренних проблем.
    Судя по вам -неплохо у них получается

    .

  4. 19.02.2022, 11:08
    Гость: Гость

    Российская внешняя политика была бы успешной, если бы Россия распространила своё влияние на все республики бывшего СССР. Взяла бы Украину, Молдавию, установила контроль над республиками Средней Азии и Казахстаном, открыла военные базы в Латинской Америке. То что мы видим сейчас-жалкие потуги. Исключение-Крым, но это был вопрос о жизни и смерти для элиты.

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