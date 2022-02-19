Менее половины россиян считают внешнюю политику РФ успешной
Менее половины россиян (43%) придерживаются мнения, что внешняя политика России в последнее время была успешной, среди сограждан старше 60 лет так считают 46% респондентов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Среди приведенных участниками опроса примеров успешного проведения внешнеполитического курса - участие российских военных в январе в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, противостояние угрозам США и НАТО, военная поддержка Сирии.
Как показывают результаты исследования, противоположного мнения о степени успешности внешней политики РФ придерживается каждый четвертый (26%) опрошенный.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ясно и очень правдоподобно
Успешной такую политику можно будет считать ТОЛЬКО после физический Победы и полной безоговорочной капитуляции мирового фашизма.Что может быть,но при огромных,чудовищных потерях...
А так-то - конечно,чего уж тут "успешного"...позор один.
На что ЭТО могло повлиять?
Это аналогично дуле в кармане.
Мировое сообщество признало.
у не призна-л(ли),
Закрыли границу, посольство, консульства,
дальше ЧТО?
Хунта бы прослезилась и самоустранилась?
Обоснуйте, иначе ля-ля.
ЗЫ. Никакой ХУНТОЙ там и не пахнет
Ху́нта — группа военных, пришедшая к власти насильственным путём в результате переворота и, как правило, осуществляющая диктаторское правление методами террора
Наслушаются телевизора и сами не знают что болтают..
А в ТВ болтают для поднятия патриотического духа и отвлечения от внутренних проблем.
Судя по вам -неплохо у них получается
.
Российская внешняя политика была бы успешной, если бы Россия распространила своё влияние на все республики бывшего СССР. Взяла бы Украину, Молдавию, установила контроль над республиками Средней Азии и Казахстаном, открыла военные базы в Латинской Америке. То что мы видим сейчас-жалкие потуги. Исключение-Крым, но это был вопрос о жизни и смерти для элиты.
мнение волнует?