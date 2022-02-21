Минфин предложил идентифицировать всех покупателей криптовалюты

11:37 21.02.2022

Минфин направил в кабмин проект федерального закона «О цифровой валюте», пишет «Интерфакс». Инициатива закрепляет нормы концепции регулирования крипторынка в России, которую ранее уже утвердили в правительстве.

Применение цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ будет запрещено. Криптовалюты министерство предлагает рассматривать исключительно как инструмент для инвестиций.

Ведомство также решило ввести требования для бирж и обменников, которые будут заниматься деятельностью, связанной с криптовлютами. Для этого предлагается создать специальный реестр. Деятельность компаний будет регулировать уполномоченный орган при правительстве. В то же время зарубежные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в РФ.

Любые операции с покупкой или продажей крипты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и обратно будут возможны исключительно через банки с использованием банковского счета. При этом биржи и обменники, среди прочего, должны вести реестры с указанием адресов — идентификаторов каждого обладателя цифровых валют.

Согласно инициативе Минфина, россияне смогут легально инвестировать в криптовалюту до 600 тысяч рублей в год, но для этого необходимо будет пройти специальное тестирование. Если человек провалит тест, предельный размер вложений будет ограничен 50 тысячами рублей. При этом для квалифицированных инвесторов и юрлиц никаких ограничений на инвестиции в документе не предусмотрено.