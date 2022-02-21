Минфин предложил идентифицировать всех покупателей криптовалюты
Минфин направил в кабмин проект федерального закона «О цифровой валюте», пишет «Интерфакс». Инициатива закрепляет нормы концепции регулирования крипторынка в России, которую ранее уже утвердили в правительстве.
Применение цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ будет запрещено. Криптовалюты министерство предлагает рассматривать исключительно как инструмент для инвестиций.
Ведомство также решило ввести требования для бирж и обменников, которые будут заниматься деятельностью, связанной с криптовлютами. Для этого предлагается создать специальный реестр. Деятельность компаний будет регулировать уполномоченный орган при правительстве. В то же время зарубежные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в РФ.
Любые операции с покупкой или продажей крипты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и обратно будут возможны исключительно через банки с использованием банковского счета. При этом биржи и обменники, среди прочего, должны вести реестры с указанием адресов — идентификаторов каждого обладателя цифровых валют.
Согласно инициативе Минфина, россияне смогут легально инвестировать в криптовалюту до 600 тысяч рублей в год, но для этого необходимо будет пройти специальное тестирование. Если человек провалит тест, предельный размер вложений будет ограничен 50 тысячами рублей. При этом для квалифицированных инвесторов и юрлиц никаких ограничений на инвестиции в документе не предусмотрено.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ага, так программистам и разрешили бесконтрольно играться с сотнями миллиардов баксов, а тем более безнаказанно наезжать на центробанки.
если вы не знаете как можно заблокировать, то это не значит что нельзя.
раньше тоже утверждали, что TOR нельзя заблокировать, а оказалось, что можно.
что такое Тотальный Контроль над вашими доходами и кошельком только что показал Левый Режим в канаде.
люди Жертвовали свои Кровные, честно заработанные и Многократно обложенные Конфискациями-"налогами" средства Протестующим против Принуждения Государством к биоэкспериметам.
и что Сразу произошло?
1) Попытка конфискации - Кражи денег под прикрытием якобы частной компании
2) Когда это не пролезло из-за возмущения людей и Очевидной Незаконности - Прямая Конфискация денег Государством.. теперь уже не маскируясь и по "закону"
то есть те кто якобы "представляет итересы народа" - этот народ Грабят и Терроризируют.
3) за по щенячьи наивный и мирный протест - у людей Конфискут средства, имущество, закрывают банковские счета и Наводят Оружие в головы..
вот что такое Тотальный Контроль Государства и Против чего были изобретены Биткойн и криптовалюты вообще.
я уже молчу об инфляции и лохотронах социального страхования..
Государство НЕ Имеет Никаких Прав на то что лежит у вас в кошельке или банковском счету - НИКАКИХ.
тем не менее свободно занимается беспределом, потому что Может.
а вот в Биткойне НЕ может - и потому они тут из тапочек выпрыгивают.
Это второй аспект крипто валют.
С одной стороны они интересны самим США, так как это прямая подготовка к безналичному миру, величайшей мечте глобалистов.
С другой их существование вне рамок ФРС (ЦБ)для них неприемлемо. Полагаю, что их эксперимент стал выходить из под их контроля и по этому власти стран так ополчились на крипто валюты.
Самое интересное в этой истории то, что по первой власти обычно делают немало глупостей пытаясь что либо уничтожить административным методом или установить над этим контроль.
Сейчас власть палится с крипто валютой конкретно. Для этой власти всегда было её визитной карточкой то, что она никогда не думает головой о том, что делает. Их действия с крипто валютой как раз наглядно показывают суть навязанного США режима для "побеждённого СССР".
ФСБ (я сам удивился) состоит из ШЕСТИ никак не связанных с собой организаций у которых существует одна гослицензия- на.. врачебную деятельность. И свой налоговый номер в реестре частных иностранных юрлиц в США и Лондоне. На ютубе есть подробный фильм на эту тему, в том числе как мин.обороны в РФ является налогоплательщиком в США.
"Интересы Кого "представляет" госдума и правительство рф?"
Тут вообще не секрет. Список Форбс- 187 самых богатых евреев России. Вот и все интересы.
Мы у них да, расходный материал давно. В любой нормальной другой стране массовая смерть 1,2 миллиона граждан от неизвестно чего стала бы поводом для импичмента и расследования со всеми вытекающими. Но не у нас.
Реально не ЦБ не МВД ловить крипто валютчиков не может никак.
Крипто валюта это всего лишь текстовый файлик который легко спрятать даже в сотовом телефоне или МП плеере, флешке, удалённом сервере итд..
Даже загнать в микросхему памяти которая в данный момент может быть не к чему не припаяна. То есть, отследить крипто валюту и поймать с ней просто нереально. Традиционный шмон карманов в околотке вряд ли позволит выложить "вещьдок" на стол стряпчим.
Для меня величайшая загадка, как ментовские с прокурорскими и там более с деревянными по пояс (остальное асфальт) чиновниками собрались отслеживать крипто валюты и тем более её конфисковать.
Крипто валюты угроза монополизму ЦБ. Не прошло и 10 лет как они это осознали. Полагаю, всё это время чиновники надеялись как всегда дождавшись результата чужого труда просто залезть этому делу на шею и подмять под себя. И однажды поняли- их самих с их интересами и желаниями это бортонуло.
Самое обидное и неприемлемое для этой власти (как мне лично кажется) то, что простой народ получает заработок который не позволяет ему иметь эта власть, не спрашивая её про это. В последние годы эта власть сделал всё, что бы отодвинуть народ от каких либо вариантов получения денег кроме кайла на найме у буржуазии за пайку. Ликвидировали игровые автоматы, задушили форекс, тотализаторы. Лотерея уничтожена как класс и вместо неё бессовестный воровской сайт который только собирает деньги. И тут на тебе, нищеброд имеет наглость иметь деньги..