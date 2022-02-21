Российские военные сообщили об уничтожении группы украинских диверсантов

Российские военные сообщили об уничтожении проникшей с территории Украины группы диверсантов.

«В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Южного военного округа.

Сообщается, что для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с РФ вошли две боевых машины пехоты Вооруженных сил Украины. Прибывшее к месту боя подразделение ВС РФ уничтожило обе БМП из противотанкового оружия.

Также отмечается, что среди военнослужащих ВС РФ и пограничных войск ФСБ пострадавших нет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.02.2022, 20:55
    Гость: Российский

    Хорошо горят БМП-эшки... - это не диванные бойцы, ребята, и не майданные скакуны.

  5. 21.02.2022, 19:43
    Гость: предсказатель Грыша

    Интересно, украинские паспорта и удостоверения бандеровца были у всех?
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    Да все паспорта и свидетельства о браке и опрививках они взяли с собой.

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