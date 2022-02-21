Российские военные сообщили об уничтожении группы украинских диверсантов

16:31 21.02.2022

Российские военные сообщили об уничтожении проникшей с территории Украины группы диверсантов.

«В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Южного военного округа.

Сообщается, что для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с РФ вошли две боевых машины пехоты Вооруженных сил Украины. Прибывшее к месту боя подразделение ВС РФ уничтожило обе БМП из противотанкового оружия.

Также отмечается, что среди военнослужащих ВС РФ и пограничных войск ФСБ пострадавших нет.