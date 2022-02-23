"Москва пообещала чувствительный для США ответ на санкции"

19:29 23.02.2022

Россия даст сильный ответ на санкции США. Реакция не обязательно будет симметричной, но «выверенной и чувствительной для американской стороны», заявили в МИД РФ.

«Объявленный администрацией США пакет санкционных мер (уже 101-й по счету), затрагивающих финансовый сектор с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России», — цитирует РБК сообщение ведомства.

При этом Москва уже доказала, что, несмотря на все ограничения, способна минимизировать ущерб. «И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы», — подчеркнули в МИДе.

Ограничительные инструменты «неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов», убеждены дипломаты.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении ограничений против России. Они затрагивают суверенный долг России, Промсвязьбанк и ВЭБ и более 40 их дочерних компаний, а также некоторых россиян. Среди них — сын директора ФСБ и заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, сын бывшего директора СВР и председатель правления Промсвязьбанка Петр Фрадков, а также сын первого замглавы администрации президента и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Свой список санкций подготовил и Евросоюз. Ограничительные меры касаются 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, 27 физических и юридических лиц, доступа России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. По данным СМИ, в этот список попали и Мария Захарова, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян. Им якобы запрещен въезд в ЕС, а счета могут быть заморожены. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти российских банков и трех бизнесменов: Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.