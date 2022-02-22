Британия ввела санкции против Ротенбергов, Тимченко и банков

16:02 22.02.2022

Великобритания объявила о вводе санкций против пяти российских банков, а также бизнесменов Тимченко и братьев Ротенбергов. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters.

«Любые их (лиц и организаций, попавших под санкции) активы в Британии будут заморожены, этим людям будет запрещен въезд в Британию. Британским гражданам и организациям будет запрещено вести какие-либо дела с ними», — добавил Джонсон.

Помимо предпринимателей, в черный список вошли: ВЭБ, Черноморский банк развития и реконструкции, банк «Россия», ПАО «Промсвязьбанк» и Индустриальный сберегательный банк.

В понедельник министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Лондон готов ввести новые санкции против России только в том случае, если Москва предпримет агрессивные действия в отношении Украины.

«Если бы мы ввели санкции сейчас в одностороннем порядке, а США и Евросоюз не стали бы их вводить, то я думаю, существовала бы опасность того, что президент [России Владимир] Путин прибег бы к принципу "разделяй и властвуй», — заявил Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента.