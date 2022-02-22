Британия ввела санкции против Ротенбергов, Тимченко и банков

Фото с сайта pixabay.com

Великобритания объявила о вводе санкций против пяти российских банков, а также бизнесменов Тимченко и братьев Ротенбергов. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters.

«Любые их (лиц и организаций, попавших под санкции) активы в Британии будут заморожены, этим людям будет запрещен въезд в Британию. Британским гражданам и организациям будет запрещено вести какие-либо дела с ними», — добавил Джонсон. 

Помимо предпринимателей, в черный список вошли: ВЭБ, Черноморский банк развития и реконструкции, банк «Россия», ПАО «Промсвязьбанк» и Индустриальный сберегательный банк.

В понедельник министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Лондон готов ввести новые санкции против России только в том случае, если Москва предпримет агрессивные действия в отношении Украины.

«Если бы мы ввели санкции сейчас в одностороннем порядке, а США и Евросоюз не стали бы их вводить, то я думаю, существовала бы опасность того, что президент [России Владимир] Путин прибег бы к принципу "разделяй и властвуй», — заявил Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.02.2022, 19:16
    Гость: massachusets

    Смешные вы право.Чисто по русски,украсть ящик водки,продать ,а деньги пропить. Профукали страну 30 лет назад ,а сейчас огрызкам радуются,как свершившимуся чуду и никто цену этому не назовёт,но все на своей шкуре почувствуют.

  3. 22.02.2022, 18:40
    Гость: ИиП

    В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса.
    Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"".

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