Британия ввела санкции против Ротенбергов, Тимченко и банков
Великобритания объявила о вводе санкций против пяти российских банков, а также бизнесменов Тимченко и братьев Ротенбергов. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters.
«Любые их (лиц и организаций, попавших под санкции) активы в Британии будут заморожены, этим людям будет запрещен въезд в Британию. Британским гражданам и организациям будет запрещено вести какие-либо дела с ними», — добавил Джонсон.
Помимо предпринимателей, в черный список вошли: ВЭБ, Черноморский банк развития и реконструкции, банк «Россия», ПАО «Промсвязьбанк» и Индустриальный сберегательный банк.
В понедельник министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Лондон готов ввести новые санкции против России только в том случае, если Москва предпримет агрессивные действия в отношении Украины.
«Если бы мы ввели санкции сейчас в одностороннем порядке, а США и Евросоюз не стали бы их вводить, то я думаю, существовала бы опасность того, что президент [России Владимир] Путин прибег бы к принципу "разделяй и властвуй», — заявил Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
но мало.
Смешные вы право.Чисто по русски,украсть ящик водки,продать ,а деньги пропить. Профукали страну 30 лет назад ,а сейчас огрызкам радуются,как свершившимуся чуду и никто цену этому не назовёт,но все на своей шкуре почувствуют.
В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса.
Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"".
Россия спрашивает США: "Кого первого, Англию или США?"
бледная поганка объяснила че им надо.