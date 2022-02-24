Росавиация закрыла 12 аэропортов на юге России до 2 марта
Двенадцать аэропортов России приостановила работу 12 аэропортов на юге страны с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по Москве 2 марта, сообщает "Интерфакс".
Речь идет об аэропортах городов Ростов ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
Ведомство настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в эти аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.
Одновременно стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.
"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.
Российские авиарегуляторы уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с военной операцией на Украине.
Как следует из табло аэропорта "Шереметьево", в настоящее время отменены 47 рейсов, преимущественно в южном и юго-западном направлении. Среди них рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград. Симферополь и Хургаду.
Еще девять рейсов задержаны.
Кроме того, девять и восемь рейсов соответственно отменены из "Домодедово" и "Внуково".
Еще 10 и 11 соответственно задержаны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
хрущ укронацистов реабилитировал
И кто же там властвовать будет?
На Украине не было пророссийских сил, а после жтого безобразия не удивлюсь, если оккупантам будут стрелять в спину.
Россия оккупант и агрессор.
ЗФ. Чегой-то нет инфо и фото , на которых украинцы встречают русских с хлебом-солью и цветами.
теперь дорогие расснеяни бьужут ездить поездами РЖД, которая тут же взвинтит цены.
Ничего личноно!
РЖД всегда при повышении спроса задирает цены на билеты. Рынок-с животворящий.
Почему не было: в Европе, в Азии, в Африке, во всём мире с подачи госдепа.
Если начали операцию по ликвидации укрофашистов,то ни в коем случае нельзя допустить той ошибки которую сделали сталинские прокуроры по бандеровцам когда приговоры о смертной казни преступникам у которых руки были по локоть в крови были заменены на сроки и бывшие враги вернувшись продолжили свою нацистскую деятельность и главное воспитали своих детей и внуков по идеям Бандеры и Шухевича. Скоро по всей Украине сменится власть и даже во Львове и многие укрофашисты перестанут перед народными трибуналами. Нужно тем кто убивал и сжигал мирных жителей в Одессе,на Донбассе вынести максимально строгие приговоры включая и ВМН и не жевать о гуманизме, толерантности так как ядовитое семя живуче и надо его ростки вырывать с корнем.