Росавиация закрыла 12 аэропортов на юге России до 2 марта

Двенадцать аэропортов России приостановила работу 12 аэропортов на юге страны с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по Москве 2 марта, сообщает "Интерфакс". 

Речь идет об аэропортах городов Ростов ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ведомство настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в эти аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

Одновременно стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Российские авиарегуляторы уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с военной операцией на Украине.

Как следует из табло аэропорта "Шереметьево", в настоящее время отменены 47 рейсов, преимущественно в южном и юго-западном направлении. Среди них рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград. Симферополь и Хургаду.

Еще девять рейсов задержаны.

Кроме того, девять и восемь рейсов соответственно отменены из "Домодедово" и "Внуково".

Еще 10 и 11 соответственно задержаны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.02.2022, 11:25
    Гость: Скоро по всей Украине сменится власть и

    И кто же там властвовать будет?

    На Украине не было пророссийских сил, а после жтого безобразия не удивлюсь, если оккупантам будут стрелять в спину.
    Россия оккупант и агрессор.

    ЗФ. Чегой-то нет инфо и фото , на которых украинцы встречают русских с хлебом-солью и цветами.

  3. 24.02.2022, 11:22
    Гость: прекрасная новость

    теперь дорогие расснеяни бьужут ездить поездами РЖД, которая тут же взвинтит цены.
    Ничего личноно!
    РЖД всегда при повышении спроса задирает цены на билеты. Рынок-с животворящий.

  5. 24.02.2022, 10:38
    Гость: Штурман

    Если начали операцию по ликвидации укрофашистов,то ни в коем случае нельзя допустить той ошибки которую сделали сталинские прокуроры по бандеровцам когда приговоры о смертной казни преступникам у которых руки были по локоть в крови были заменены на сроки и бывшие враги вернувшись продолжили свою нацистскую деятельность и главное воспитали своих детей и внуков по идеям Бандеры и Шухевича. Скоро по всей Украине сменится власть и даже во Львове и многие укрофашисты перестанут перед народными трибуналами. Нужно тем кто убивал и сжигал мирных жителей в Одессе,на Донбассе вынести максимально строгие приговоры включая и ВМН и не жевать о гуманизме, толерантности так как ядовитое семя живуче и надо его ростки вырывать с корнем.

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