РКН обязал СМИ использовать только российские данные об операции в Донбассе
Роскомнадзор заявил, что действующие в России СМИ обязаны использовать информацию о военной операции в Донбассе только из официальных российских источников.
По данным ведомтсва, в последнее время «значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети "интернет", непроверенной и недостоверной информации».
«При подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», - говорится в сообщении службы.
В сообщении также отмечается, что «именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ватан-а по твоему весь мир это россия. Сирия и Северная Корея?
царёк явно НЕ русский,если что
Точно - лжёт: Уже вступило в бой войско с деревянными автоматами.
"На цензор, на цензор.." - там быстро мозги вправят
Не лги Геббельсятко.Захвачена группа русских спецназовцев
"Холодный яр".Украина сопротивляется.