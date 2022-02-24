РКН обязал СМИ использовать только российские данные об операции в Донбассе

Роскомнадзор заявил, что действующие в России СМИ обязаны использовать информацию о военной операции в Донбассе только из официальных российских источников.

По данным ведомтсва, в последнее время «значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети "интернет", непроверенной и недостоверной информации».

«При подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», - говорится в сообщении службы.

В сообщении также отмечается, что «именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2022, 19:16
    Гость: Это и есть кругозор ватника

    Ватан-а по твоему весь мир это россия. Сирия и Северная Корея?

  5. 24.02.2022, 17:42
    Гость: Криворижжя

    Не лги Геббельсятко.Захвачена группа русских спецназовцев
    "Холодный яр".Украина сопротивляется.

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