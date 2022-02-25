Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным.

"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", - сказал Кадыров.

Эти слова он произнес в напутственной речи перед отправкой личного состава Управления Федеральной службы войск Нацгвардии по Чеченской республике и МВД по Чеченской республике для участия в спецоперации на Украине. Туда отправляются по разным данным от 10 до 20 тысяч чеченских силовиков

"Заявляю официально, что самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-Хаджи Кадырова. Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там. Мы должны быть готовы на всё, чтобы обеспечить безопасность чеченского народа", - сказал Кадыров.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.02.2022, 20:15
    Гость: Поздравляю хохловатых галицайчиков

    Теперь начнутся танцы под названием "скачка вшей на сковородке"

  5. 25.02.2022, 17:16
    Гость: ha

    Приятель вернулся из Грозного. Привез в качестве сувенира чеченско-польский и чеченско-немецкий разговорники с предисловием какого-то Р. Кадырова.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Особенности мигрантской охоты: за избиение русских женщин предложили заплатить
Особенности мигрантской охоты: за избиение русских женщин предложили заплатить
Владимир Путин обратился к гражданам России
Путин решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР
Минфин США ввел санкции против детей российских чиновников
Избранное
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Как на Западе оценивают возможный отказ РФ от достройки газопровода «Северный поток-2»: обзор вариантов
«Запад очень хочет вторжения России на Украину и делает все, чтобы оно состоялось»
«Безналичный рай». Зачем власти усилили контроль за оборотом налички?
Китайский токамак установил новый мировой рекорд по времени удержания плазмы
Все об овощах и фруктах: полезные свойства
Мара, 10 апреля, БигБен (Тверь)
Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев
Виниловые обои для первичной отделки ванной комнаты в новостройке
125 лет назад дебютировал первый русский автомобиль. Который оказался никому не нужен
Бедность — не порок: российские суды станут неимущим все спускать с рук?