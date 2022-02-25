Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным

16:21 25.02.2022

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным.

"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", - сказал Кадыров.

Эти слова он произнес в напутственной речи перед отправкой личного состава Управления Федеральной службы войск Нацгвардии по Чеченской республике и МВД по Чеченской республике для участия в спецоперации на Украине. Туда отправляются по разным данным от 10 до 20 тысяч чеченских силовиков

"Заявляю официально, что самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-Хаджи Кадырова. Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там. Мы должны быть готовы на всё, чтобы обеспечить безопасность чеченского народа", - сказал Кадыров.