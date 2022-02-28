Путин назвал западное сообщество «империей лжи»

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам назвал западное сообщество империей лжи.

На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьеры Алексей Белоусов и Александр Новак, советник президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Отсутствовал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Путин отметил, что предварительно обсуждал с Мишустиным тему санкций.

«Имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество - как я его назвал в своем выступлении, эта империя лжи, - пытается реализовать в отношении нашей страны», - цитирует RT слова президента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2022, 17:58
    Гость: World

    Мало перевоспитались
    Раз готоввы с хохлами вести опять переговоры .
    Не вздумайте !
    Наступать военым пока есть запас закупленый

  2. 28.02.2022, 17:57
    Гость: ?

    В минобороны ответили что потерь нет. Верьте люди.
    Такому лгуну одна дорога на луну.

  3. 28.02.2022, 17:46
    Гость: Валерочка,

    Вы ограничиваете свободу действий обещалкина. Вчера он обещал, а сегодня забрал СВОЁ ЖЕЖ обещание назад. Он ведь ХОЗЯИН СВОЕГО СЛОВА!

  4. 28.02.2022, 17:46
    Гость: Аркона

    Бывает ложь, может быть наглая ложь, и есть ложь отмороженного запада. Вот где империя зла, ну и лжи...

  5. 28.02.2022, 17:45
    Гость: World - профессор

    Да не, не вранье.
    Просто хотели прокатиться на амаериканских индлексах отправляя капитал нрода причем - при этом лапшу вешать о патриттизме.
    Вот и расплата.
    Жаль одно. Жди пока эти "Звездуны" перевоспитаюься . А пеевоспаться могут только если взять навррваное из их карманов - то что наоровали у народа и граждан из их кариманов. Вот Запад так и делает
    Выход один прнцип экономики и отчасти политики - Долевое участие .
    Но не хотят Звездуны

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