Путин назвал западное сообщество «империей лжи»
Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам назвал западное сообщество империей лжи.
На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьеры Алексей Белоусов и Александр Новак, советник президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Отсутствовал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Путин отметил, что предварительно обсуждал с Мишустиным тему санкций.
«Имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество - как я его назвал в своем выступлении, эта империя лжи, - пытается реализовать в отношении нашей страны», - цитирует RT слова президента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мало перевоспитались
Раз готоввы с хохлами вести опять переговоры .
Не вздумайте !
Наступать военым пока есть запас закупленый
В минобороны ответили что потерь нет. Верьте люди.
Такому лгуну одна дорога на луну.
Вы ограничиваете свободу действий обещалкина. Вчера он обещал, а сегодня забрал СВОЁ ЖЕЖ обещание назад. Он ведь ХОЗЯИН СВОЕГО СЛОВА!
Бывает ложь, может быть наглая ложь, и есть ложь отмороженного запада. Вот где империя зла, ну и лжи...
Да не, не вранье.
Просто хотели прокатиться на амаериканских индлексах отправляя капитал нрода причем - при этом лапшу вешать о патриттизме.
Вот и расплата.
Жаль одно. Жди пока эти "Звездуны" перевоспитаюься . А пеевоспаться могут только если взять навррваное из их карманов - то что наоровали у народа и граждан из их кариманов. Вот Запад так и делает
Выход один прнцип экономики и отчасти политики - Долевое участие .
Но не хотят Звездуны