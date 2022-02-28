Путин назвал западное сообщество «империей лжи»

Да не, не вранье.

Просто хотели прокатиться на амаериканских индлексах отправляя капитал нрода причем - при этом лапшу вешать о патриттизме.

Вот и расплата.

Жаль одно. Жди пока эти "Звездуны" перевоспитаюься . А пеевоспаться могут только если взять навррваное из их карманов - то что наоровали у народа и граждан из их кариманов. Вот Запад так и делает

Выход один прнцип экономики и отчасти политики - Долевое участие .

Но не хотят Звездуны