За фейки о действиях ВС РФ предложили давать до 15 лет лишения свободы

19:17 2.03.2022

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму внесен проект поправок в Уголовный кодекс России о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооруженных Сил РФ в военных операциях.

«Первая часть - она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения: предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше - от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», - пояснил он.

Также Пискарев сообщил, что речь идет о поправках в уже существующий законопроект, который рассмотрен в первом чтении. Таким образом, предложенные поправки могут быть приняты оперативно.