За фейки о действиях ВС РФ предложили давать до 15 лет лишения свободы

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму внесен проект поправок в Уголовный кодекс России о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооруженных Сил РФ в военных операциях.

«Первая часть - она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения: предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше - от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», - пояснил он.

Также Пискарев сообщил, что речь идет о поправках в уже существующий законопроект, который рассмотрен в первом чтении. Таким образом, предложенные поправки могут быть приняты оперативно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2022, 01:14
    Гость: Отличное решение!!

    Весь фейКбучный либерятник тайгу пропалывать. Дешёвок из попсы лишить работы в России и во главе с Меладзе, Лободой, наркоманкой Земфирой и сумасшедшую старуху Ахеджакову под зад во Львив. Галкина не забыть с любовником и адскую лошадь с извращенцем мужем + воровку-..идовку Киру Серебренникову. Познера уже давноно не видно и не слышно, неужели оно уплыло из России....

  2. 02.03.2022, 23:36
    Гость: Есть секретная информация,

    а есть информация известная противникам, пиндосам, всем, кроме нас.

  3. 02.03.2022, 22:42
    Гость: Российский

    Никакое МО любой страны мира не даёт достоверную и полную информацию об операциях, проводимых в зоне боевых действий, дабы обезопасить своих солдат от лишних потерь. Вбросы и фейки от МО могут иметь место быть (в зависимости от обстоятельств), как это делает сегодня украинское МО.
    А в смысле "достоверной и полной информации" очень показательный пример И.Стрелкова(Гиркина), когда он (будучи министром обороны ДНР) поторопился выложить в инет непроверенную (сырую) инфу по печально известному МН17, за что до сих пор и расхлебывает и лично и вместе с нами.

  4. 02.03.2022, 22:32
    Гость: Ник

    На компьютере постоянно всплывают окна вместо рекламы украинскими фейками. Почему они появляются и никто с этим не борется?

  5. 02.03.2022, 22:17
    Гость: Николай

    И начать с подобных чатов. Поря выявлять пособников укрофашистов и наказывать по законам военного времени.

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