Правкомиссия одобрила проект по национализации имущества западных компаний

19:18 9.03.2022

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предусматривает возможность национализации имущества уходящих с российского рынка зарубежных компаний.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок», - сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Законопроект предусматривает возможность ввода внешнего управления по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. В сообщении отмечается, что «это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места»

Также отмечается, что законопроект позволяет членам совета директоров такой организации или Федеральной налоговой службы обратиться в Арбитражный суд о назначении внешней администрации. Инициировать такое обращение могут и власти субъектов, прокуроры субъектов. С даты принятия заявления судом в отношении компании могут вводиться обеспечительные меры в виде запрета на распоряжение имуществом, увольнения работников, расторжения договоров, распоряжения акциями в уставном капитале.

При этом предусматривается «применение альтернативного механизма, который допускает для собственника отказ от назначаемой на 6 месяцев внешней администрации в случае, если собственник примет решение о возобновлении деятельности или продажи доли с обязательством покупателя сохранить бизнес».

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал, что действия западных компаний, которые объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии предприятий во время спецоперации на Украине, не что иное как предумышленное банкротство. По его словам, главная задача - сохранить рабочие места и не позволить разрушить отечественную экономику.