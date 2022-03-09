Правкомиссия одобрила проект по национализации имущества западных компаний
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предусматривает возможность национализации имущества уходящих с российского рынка зарубежных компаний.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок», - сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Законопроект предусматривает возможность ввода внешнего управления по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. В сообщении отмечается, что «это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места»
Также отмечается, что законопроект позволяет членам совета директоров такой организации или Федеральной налоговой службы обратиться в Арбитражный суд о назначении внешней администрации. Инициировать такое обращение могут и власти субъектов, прокуроры субъектов. С даты принятия заявления судом в отношении компании могут вводиться обеспечительные меры в виде запрета на распоряжение имуществом, увольнения работников, расторжения договоров, распоряжения акциями в уставном капитале.
При этом предусматривается «применение альтернативного механизма, который допускает для собственника отказ от назначаемой на 6 месяцев внешней администрации в случае, если собственник примет решение о возобновлении деятельности или продажи доли с обязательством покупателя сохранить бизнес».
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал, что действия западных компаний, которые объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии предприятий во время спецоперации на Украине, не что иное как предумышленное банкротство. По его словам, главная задача - сохранить рабочие места и не позволить разрушить отечественную экономику.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так начинайте! Не тяните кота за подробности! А то опять забоитесь!
на конфискацию Россией активов ушедших фирм. Власти США предпримут ответные меры, если Россия начнет конфискацию собственности американских компаний, ушедших с рынка в свете российской военной операции на Украине и последовавших санкций, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Какая замечательная новость!!! Дави гадов! Надеюсь на этом не остановятся. Есть ещё местные крысы.
Мысль я поддерживаю, но исхожу из реалий Сегодняшнего дня..( на безрыбье и рак - рыба).. Исхожу из того, что само в руки идёт..)), разве не так?))
горючее государство наверно припасает, поэтому цены приближаются к двухкратным а с некоторыми сельхозпродуктами поставки с Украины отсутствуют.